https://ru.sputnik.md/20220112/voz-koronavirus-endemia-47970611.html
ВОЗ: коронавирус постепенно становится эндемичным
ВОЗ: коронавирус постепенно становится эндемичным
Всемирная организация здравоохранения рассматривает различные варианты развития ситуации с распространением коронавируса
2022-01-12T20:31+0200
2022-01-12T20:31+0200
2022-01-12T20:52+0200
коронавирус
в мире
воз
всемирная организация здравоохранения
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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает различные варианты развития ситуации с распространением коронавируса, предполагая в том числе, что инфекция станет эндемичной.Об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает РИА Новости.Классификация заболевания как эндемического предполагает, что болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствует в сообществе людей. Эндемическими могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности.Эксперт ВОЗ подчеркнула, что организация рассматривает разные сценарии развития ситуации в связи с появлением штамма "омикрон", который во многих странах уже превзошел по распространению "дельту". "Вирус развивается. И "омикрон", скорее всего, не последний штамм, о котором мы будем вам говорить. Так что у нас есть элемент непредсказуемости. Мы не имеем ту предсказуемость, которая есть у гриппа, у типичных сезонных заболеваний. Но мы, возможно, придем к этому", – добавила Ван Керкхове.При этом она отметила, что вирус не может стать эндемичным только для одной страны, тогда как в других продолжится пандемия.
https://ru.sputnik.md/20220112/covid-ogranicheniya-spetskomissiya-zasedanie-47948658.html
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в мире, воз, всемирная организация здравоохранения
ВОЗ: коронавирус постепенно становится эндемичным
20:31 12.01.2022 (обновлено: 20:52 12.01.2022)
ВОЗ предполагает, что в перспективе коронавирус станет эндемичным, но пока этого не произошло.
КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает различные варианты развития ситуации с распространением коронавируса, предполагая в том числе, что инфекция станет эндемичной.
Об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает РИА Новости
.
"Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается. Но сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны… Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы еще к этому не пришли", – сказала эксперт.
Классификация заболевания как эндемического предполагает, что болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствует в сообществе людей. Эндемическими могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности.
Эксперт ВОЗ подчеркнула, что организация рассматривает разные сценарии развития ситуации в связи с появлением штамма "омикрон", который во многих странах уже превзошел по распространению "дельту".
"Вирус развивается. И "омикрон", скорее всего, не последний штамм, о котором мы будем вам говорить. Так что у нас есть элемент непредсказуемости. Мы не имеем ту предсказуемость, которая есть у гриппа, у типичных сезонных заболеваний. Но мы, возможно, придем к этому", – добавила Ван Керкхове.
При этом она отметила, что вирус не может стать эндемичным только для одной страны, тогда как в других продолжится пандемия.