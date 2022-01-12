https://ru.sputnik.md/20220112/vyberetsya-li-moldova-iz-pod-oblomkov-starogo-mirovogo-poryadka-47933723.html
Выберется ли Молдова из-под обломков старого мирового порядка
Выберется ли Молдова из-под обломков старого мирового порядка
Анализ противостояния России и НАТО
2022-01-12T08:30+0200
2022-01-12T08:30+0200
2022-01-12T08:30+0200
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России и США на переговорах в Женеве 10 января не удалось достичь прогресса по вопросу, который Москва считает ключевым для собственной безопасности, — о гарантиях не расширения НАТО. В среду, 12 января, Россия продолжит обсуждать этот вопрос на встрече с представителями НАТО в Брюсселе, а на следующий день — на заседании ОБСЕ.Почему именно сейчас обострились отношения России и Запада, в частности НАТО, чем все закончится и есть ли место для Молдовы после проведения новых "красных линий" на глобусе?Проясним этот вопрос с российскими экспертами: кандидатом исторических наук, политологом Михаилом Смолиным, генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным и дипломатом, заведующим кафедрой дипломатии МГИМО Александром Пановым.
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Сергей Цуркану
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
россия, нато, молдова, безопасность, видео
Выберется ли Молдова из-под обломков старого мирового порядка
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" пытаемся понять, чем закончится мировое геополитическое противостояние для Молдовы и других небольших "неприсоединившихся" стран.
России и США на переговорах в Женеве 10 января не удалось достичь прогресса по вопросу, который Москва считает ключевым для собственной безопасности, — о гарантиях не расширения НАТО. В среду, 12 января, Россия продолжит обсуждать этот вопрос на встрече с представителями НАТО в Брюсселе, а на следующий день — на заседании ОБСЕ.
Почему именно сейчас обострились отношения России и Запада, в частности НАТО, чем все закончится и есть ли место для Молдовы после проведения новых "красных линий" на глобусе?
Проясним этот вопрос с российскими экспертами: кандидатом исторических наук, политологом Михаилом Смолиным, генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным и дипломатом, заведующим кафедрой дипломатии МГИМО Александром Пановым.