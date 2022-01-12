https://ru.sputnik.md/20220112/vyberetsya-li-moldova-iz-pod-oblomkov-starogo-mirovogo-poryadka-47933723.html

Выберется ли Молдова из-под обломков старого мирового порядка

Выберется ли Молдова из-под обломков старого мирового порядка

Анализ противостояния России и НАТО

2022-01-12T08:30+0200

2022-01-12T08:30+0200

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России и США на переговорах в Женеве 10 января не удалось достичь прогресса по вопросу, который Москва считает ключевым для собственной безопасности, — о гарантиях не расширения НАТО. В среду, 12 января, Россия продолжит обсуждать этот вопрос на встрече с представителями НАТО в Брюсселе, а на следующий день — на заседании ОБСЕ.Почему именно сейчас обострились отношения России и Запада, в частности НАТО, чем все закончится и есть ли место для Молдовы после проведения новых "красных линий" на глобусе?Проясним этот вопрос с российскими экспертами: кандидатом исторических наук, политологом Михаилом Смолиным, генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным и дипломатом, заведующим кафедрой дипломатии МГИМО Александром Пановым.

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2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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