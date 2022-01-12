https://ru.sputnik.md/20220112/yakov-kedmi-sudbu-moldovy-opredelyat-rezultaty-peregovorov-rossii-i-ssha-47961989.html

Яков Кедми: судьбу Молдовы определят результаты переговоров России и США

Яков Кедми: судьбу Молдовы определят результаты переговоров России и США

Гражданам Молдовы пора бы окончательно определиться, кто они, считает израильский эксперт.

2022-01-12T16:57+0200

2022-01-12T16:57+0200

2022-01-12T18:34+0200

политика

в молдове

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Политический эксперт, бывший глава израильской службы "Натив" Яков Кедми прокомментировал ситуацию в Молдове, переговоры, ведущиеся между Россией, США и НАТО, а также казахский кризис в эксклюзивном интервью программе "Главная тема с Ниной Димогло" YouTube-канала Sputnik Молдова.События в Казахстане, создавшие в последние недели новую зону нестабильности и ставшие очередным звеном в цепи кризисных ситуаций на пространстве бывшего СССР, довольно остро воспринимаются людьми, живущими в постсоветских странах.Контингент ОДКБ, по мнению эксперта, сыграл положительную, стабилизирующую роль в казахстанском кризисе. Сам факт введения миротворческих сил, считает Кедми, оказал сильное психологическое давление на мятежников, убедив в бесперспективности их попыток расшатать ситуацию в стране.Кроме того, Кедми не исключил в ближайшем будущем неких пертурбаций в экономической и военной системах Казахстана."Следует, вероятно, также ожидать изменений и во внешнеполитической ориентации Казахстана, которая впредь вряд ли будет в той же степени многовекторной, какой она была до сегодняшнего дня", – утверждает экс-глава "Натива".Молдова, прошедшая через собственный кризис 30 лет назад, и сегодня остается потенциальным источником нестабильности – главным образом из-за расколотого, поляризированного общества республики."Часть населения Молдовы – "прозападная", считающая, что присоединение страны к Европейскому союзу автоматически решит все ее жизненные проблемы. Другая часть считает все это несбыточными мечтами, полагая, что от интеграции с ЕС Молдова только проиграет. И как аргумент приводит печальные факты, иллюстрирующие развал экономической, социальной сфер страны после обретения республикой независимости", – говорит Кедми.С точки зрения эксперта, проблемы Молдовы усугубляют в том числе "особенности" людей, ныне стоящих у ее руля.Он также указывает на отсутствие окончательного урегулирования приднестровского конфликта. Регион левого берега Днестра он видит зажатым с двух сторон между "враждебными Приднестровью режимами Киева и Кишинева".Кедми убежден, что, если хотя бы на востоке Приднестровье будет граничить с дружественным государством, изменится не только ситуация в Левобережье, но также "поменяется соотношение сил во всей Молдове". При этом эксперт не исключает прихода в ближайшей перспективе к власти в Киеве людей, дружественно настроенных к Российской Федерации и, соответственно, к Приднестровью.Однако кардинально определить дальнейший вектор развития РМ, по убеждению Кедми, должно другое.Кедми говорит открыто: одной из главных угроз молдавской государственности в последние десятилетия является соседняя страна."Современная Румыния де-факто не считает Молдову самостоятельным государством, а молдаван – отдельным народом. Если в результате переговоров России и США с румынской территории исчезнут базы НАТО (а это одно из самых последовательных требований РФ), исчезнет американская "крыша", значительно ослабеет и политическое давление на Молдову со стороны соседа", – сказал Кедми.Эксперт, впрочем, тут же оговаривается: гражданам Молдовы пора бы самим твердо определиться, кто они. Отдельный ли народ или часть румынского этноса? Нужно ли им собственное государство или проще и легче стать частью другой страны?Что же касается нынешних, вполне возможно – исторических переговоров России и США, то, полагает Кедми, "ничьей в них быть не может"."Соединенные Штаты по-прежнему не понимают всей серьезности позиции Российской Федерации. Не понимают, что сложившаяся в мире ситуация для России неприемлема", – заявил в интервью Sputnik Молдова бывший руководитель израильской спецслужбы.Напомним, Яков Кедми знает Молдову не понаслышке. В начале девяностых, в том числе и в момент горячей стадии приднестровского конфликта, его служба "Натив" занималась эвакуацией соплеменников на территорию Израиля. Кедми несколько раз посетил Молдову и лично общался с тогдашним руководством республики.

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https://ru.sputnik.md/20211224/kakovy-istinnye-zadachi-nato-na-territorii-rumynii-47506632.html

https://ru.sputnik.md/20220112/kedmi-rossiya-trebuet-chtoby-iz-rumynii-ushli-amerikanskie-voennye-bazy-47952409.html

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в молдове, россия, нато, румыния, сша