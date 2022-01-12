https://ru.sputnik.md/20220112/yokhannis-kontingent-nato-rumynia-47959103.html

Йоханнис: необходимо наращивать контингент НАТО в Румынии

Йоханнис: необходимо наращивать контингент НАТО в Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости продолжения действий НАТО по сдерживанию России и увеличению военного контингента альянса в стране.

2022-01-12T16:12+0200

2022-01-12T16:12+0200

2022-01-12T16:36+0200

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КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости продолжения действий НАТО по сдерживанию России и увеличению военного контингента альянса в стране.Заявление прозвучало на ежегодной встрече с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Бухаресте на фоне проходящей 12 января встречи между Россией и НАТО по вопросам безопасности в регионе и нерасширении НАТО на восток.Президент Румынии заявил, что для страны важно укрепление военного присутствия США.Он выразил обеспокоенность развитием событий и деятельностью "российских войск" в Восточной Европе и Черноморском регионе."Мы, естественно, обеспокоены ситуацией с безопасностью в нашем районе, вызванной массовым развертыванием российских войск в непосредственной близости от Украины, и последствиями этих действий для евроатлантической стабильности", – сказал Йоханнис.Румынский лидер также отметил, что поддерживает действия НАТО в отношении России, направленные одновременно на сдерживание и диалог.Он также отметил, что использование силы в данном контексте неприемлемо и альянсу необходимо продолжать сдерживающие действия в отношении России в Восточной Европе и Черноморском регионе.Йоханнис также подчеркнул, что в ходе саммита НАТО, который пройдет в Мадриде в июне, будет принята новая стратегическая концепция альянса, "адаптированная к новым вызовам"."В перспективе на саммите НАТО в Мадриде в июне будут приняты ключевые решения для будущего альянса. Будет разработана новая стратегическая концепция НАТО, посредством которой альянс продолжит адаптироваться к новым вызовам и укрепится”, – сказал президент Румынии.Комментарий военного обозревателя Александра ХроленкоК переговорам с Россией Североатлантический альянс подошел в состоянии "широкого единства и консенсуса" в противодействии требованиям Москвы, что означает фактическую недоговороспособность "партнеров". И обещает второй (после российско-американской встречи 10 января) политический тупик. Очевидно, на Западе не осознали, насколько серьезно Россия намерена обеспечивать безопасность и мирную жизнь своих граждан.Дальнейшего расширения НАТО, присутствия американских войск и оружия (включая объекты ПРО), маневров Пентагона в Восточной Европе быть не должно – это основное требование Москвы в военно-политическом диалоге с Соединенными Штатами и их гибридными "инструментами" (НАТО и ОБСЕ). Российский проект договора о гарантиях безопасности между РФ и США выглядит более детализированным и структурированным. Заметим, это не "ресторанное меню", из которого можно выбирать отдельные (удобные) позиции. Россия готова взять на себя аналогичные обязательства и гарантии.Однако американцы не готовы. Бюллетень Белого дома 10 января отразил "области, в которых США не сдвинутся с места", то есть "ничего о Европе без Европы" и прогресс возможен только "в условиях деэскалации". Вашингтон категорически отверг требование Москвы сократить НАТО "до границ 1997 года". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что такие сложные вопросы, как контроль над вооружениями, требуют длительных и затяжных переговоров.Перевод стрелок на европейских союзников и Украину, которые в военной области целиком зависят от Вашингтона, выглядит тактическим маневром Соединенных Штатов – с целью уклонения от решений и ответственности. Очевидно, американцы просто тянут время, необходимое для дополнительных поставок оружия и передислокации войск НАТО на Украину. Напомню, военная помощь Вашингтона киевскому режиму в 2014–2021 годах превысила 2 миллиарда долларов, в 2022-м ожидаются еще 300 миллионов.Для чего же России заведомо безрезультатная (с учетом переговоров с американцами в понедельник) встреча с НАТО 12 января и с ОБСЕ – 13 января? После отказа США и НАТО от конструктивного взаимодействия с РФ и создания системы взаимных гарантий безопасности – в пользу самомнения (американской исключительности) и дальнейшего расширения альянса на восток (за счет Грузии и Украины) – ответственность за дальнейшее развитие событий (военную эскалацию) ложится исключительно на коллективный Запад.В ситуации негативного сценария, на передовом рубеже боевых действий НАТО с Россией окажутся все страны Восточной Европы, но в большей степени пострадают "базовые", обладающие ударными позициями, в том числе Румыния. Разумеется, отрикошетит и Молдове, которая интегрирована в деструктивное для безопасности страны партнерство с Североатлантическим альянсом.Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности начались со встречи на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, прошедших 10 января в Женеве. После российские предложения обсуждались 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия – НАТО. В четверг, 13 января, переговоры продолжатся на площадке ОБСЕ в Вене.

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https://ru.sputnik.md/20220110/ryabkov-peregovory-garantiyam-bezopasnosti-47907603.html

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