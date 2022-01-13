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Андрей Спыну назвал формулу расчета цены на газ для Молдовы
Андрей Спыну назвал формулу расчета цены на газ для Молдовы
Андрей Спыну заявил, что не может раскрыть всю формулу, но объяснил, в каких пропорциях цена в контракте с "Газпромом" зависит от рыночных цен на газ и... 13.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-13T13:22+0200
2022-01-13T15:43+0200
газпром
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Цена, по которой "Молдовагаз" покупает газ у "Газпрома", на 70% зависит от цен на товары нефтяной корзины и на 30% зависима от рыночных цен на газ. Информацию в своем телеграм-канале подтвердил вице- премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Спыну воспроизвел расчеты по формуле в контракте, по ситуации на начало ноября.Если подставить эти цены в формулу, то, по словам Спыну, получается:"Наконец, я повторяю то, что я всегда говорил: мы находимся в энергетическом кризисе, и мы преодолеем его с высоко поднятой головой", – добавил министр.Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке."Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.
https://ru.sputnik.md/20220113/moldovagaz-poluchil-podtverzhdenie-chto-oplata-postupila-na-schet-gazproma-47984283.html
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газпром, молдовагаз, цена на газ, газ, в молдове

Андрей Спыну назвал формулу расчета цены на газ для Молдовы

13:22 13.01.2022 (обновлено: 15:43 13.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Андрей Спыну заявил, что не может раскрыть всю формулу, но объяснил, в каких пропорциях цена в контракте с "Газпромом" зависит от рыночных цен на газ и нефтепродукты.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Цена, по которой "Молдовагаз" покупает газ у "Газпрома", на 70% зависит от цен на товары нефтяной корзины и на 30% зависима от рыночных цен на газ. Информацию в своем телеграм-канале подтвердил вице- премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Уже известно, что формула представляет собой соотношение 30% на 70%. Я не могу раскрыть полную формулу по соображениям конфиденциальности. Период расчета цены производился в начале ноября. Легко делать расчеты и прогнозы из прошлого. Труднее предсказать будущее", — пишет Спыну.

Спыну воспроизвел расчеты по формуле в контракте, по ситуации на начало ноября.

"Цена нефтяной корзины на начало ноября на первый квартал 2022 года составляла около 270 долларов. Front Month Index на начало ноября составлял около 920 долларов за тысячу кубометров", – объясняет вице-премьер.

Если подставить эти цены в формулу, то, по словам Спыну, получается:
70% от 270 = 189 долларов;
30% от 920 = 276 долларов;
189 долларов + 276 долларов = 465 долларов – цена покупки газа.
"Наконец, я повторяю то, что я всегда говорил: мы находимся в энергетическом кризисе, и мы преодолеем его с высоко поднятой головой", – добавил министр.
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Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".
Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.
Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке.
"Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.
Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.

Контракт с "Газпромом"

Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
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Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.
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