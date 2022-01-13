https://ru.sputnik.md/20220113/apellyatsionnaya-palata-ostavila-v-sile-sudebnyy-kontrol-v-otnoshenii-stoyanoglo-48000641.html

Апелляционная палата оставила в силе судебный контроль в отношении Стояногло

Апелляционная палата оставила в силе судебный контроль в отношении Стояногло

Отстраненный генпрокурор остается под судебным контролем на 30 дней.

2022-01-13T17:54+0200

2022-01-13T17:54+0200

2022-01-13T17:54+0200

прокуратура

александр стояногло

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло, который опротестовал решение суда Чекан о применении судебного контроля на 30 суток. Об этом Sputnik Молдова сообщил адвокат Стояногло Василе Гафтон.Ранее суд сектора Чеканы отставил Стояногло под судебным контролем на 30 суток.Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении пребывания под судебным контролем Стояногло на 60 дней, приняв решение о назначении 30 суток меры пресечения для отстраненного генпрокурора.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211213/sud-delo-stoyanoglo-47198658.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, александр стояногло, в молдове