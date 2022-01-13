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https://ru.sputnik.md/20220113/apellyatsionnaya-palata-ostavila-v-sile-sudebnyy-kontrol-v-otnoshenii-stoyanoglo-48000641.html
Апелляционная палата оставила в силе судебный контроль в отношении Стояногло
Апелляционная палата оставила в силе судебный контроль в отношении Стояногло
Отстраненный генпрокурор остается под судебным контролем на 30 дней.
2022-01-13T17:54+0200
2022-01-13T17:54+0200
прокуратура
александр стояногло
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло, который опротестовал решение суда Чекан о применении судебного контроля на 30 суток. Об этом Sputnik Молдова сообщил адвокат Стояногло Василе Гафтон.Ранее суд сектора Чеканы отставил Стояногло под судебным контролем на 30 суток.Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении пребывания под судебным контролем Стояногло на 60 дней, приняв решение о назначении 30 суток меры пресечения для отстраненного генпрокурора.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211213/sud-delo-stoyanoglo-47198658.html
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Евгений Чебан
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прокуратура, александр стояногло, в молдове

Апелляционная палата оставила в силе судебный контроль в отношении Стояногло

17:54 13.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Отстраненный генпрокурор остается под судебным контролем на 30 дней.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло, который опротестовал решение суда Чекан о применении судебного контроля на 30 суток. Об этом Sputnik Молдова сообщил адвокат Стояногло Василе Гафтон.
Ранее суд сектора Чеканы отставил Стояногло под судебным контролем на 30 суток.
Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении пребывания под судебным контролем Стояногло на 60 дней, приняв решение о назначении 30 суток меры пресечения для отстраненного генпрокурора.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
Прокуроры отправили в суд одно из уголовных дел против Стояногло
13 декабря 2021, 17:49
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
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