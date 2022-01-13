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AstraZeneca защищает от "омикрона" лишь после третьей дозы прививки
AstraZeneca защищает от "омикрона" лишь после третьей дозы прививки
Защита от штамма "омикрон" для привитых вакциной AstraZeneca появляется только после третьей, бустерной дозы
2022-01-13T11:31+0200
2022-01-13T14:22+0200
коронавирус
защита
вакцина
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Защита от штамма "омикрон" для привитых вакциной AstraZeneca появляется только после третьей, бустерной дозы, передает РИА Новости."Положительные результаты предварительного анализа текущего исследования на безопасность и иммуногенность показали, что Vaxzevria при введении в качестве третьей, бустерной дозы повышает иммунный ответ против вариантов SARS-CoV-2 "бета", "дельта", "альфа" и "гамма", а отдельный анализ образцов показал повышенный иммунный ответ против штамма "омикрон"", – сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.Результаты наблюдались среди лиц, ранее вакцинированных препаратом Vaxzevria или вакциной на основе матричной РНК.Кроме того, исследование показало, что люди в целом хорошо переносят введение бустерной дозы препарата AstraZeneca.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211118/stalo-izvestno-kogda-poyavitsya-rezultat-ispytaniy-sputnika-layt-i-astrazeneca-46518039.html
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защита, вакцина, ревакцинация

AstraZeneca защищает от "омикрона" лишь после третьей дозы прививки

11:31 13.01.2022 (обновлено: 14:22 13.01.2022)
© Inquam Photos / OCTAV GANEAVaccin AstraZeneca
Vaccin AstraZeneca - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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Усиление иммунного ответа против нового штамма зафиксировано только после бустерной дозы вакцины.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Защита от штамма "омикрон" для привитых вакциной AstraZeneca появляется только после третьей, бустерной дозы, передает РИА Новости.
"Положительные результаты предварительного анализа текущего исследования на безопасность и иммуногенность показали, что Vaxzevria при введении в качестве третьей, бустерной дозы повышает иммунный ответ против вариантов SARS-CoV-2 "бета", "дельта", "альфа" и "гамма", а отдельный анализ образцов показал повышенный иммунный ответ против штамма "омикрон"", – сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
Результаты наблюдались среди лиц, ранее вакцинированных препаратом Vaxzevria или вакциной на основе матричной РНК.
Кроме того, исследование показало, что люди в целом хорошо переносят введение бустерной дозы препарата AstraZeneca.
Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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