https://ru.sputnik.md/20220113/astrazeneca-omikron-privivka-47980278.html

AstraZeneca защищает от "омикрона" лишь после третьей дозы прививки

AstraZeneca защищает от "омикрона" лишь после третьей дозы прививки

Защита от штамма "омикрон" для привитых вакциной AstraZeneca появляется только после третьей, бустерной дозы

2022-01-13T11:31+0200

2022-01-13T11:31+0200

2022-01-13T14:22+0200

коронавирус

защита

вакцина

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Защита от штамма "омикрон" для привитых вакциной AstraZeneca появляется только после третьей, бустерной дозы, передает РИА Новости."Положительные результаты предварительного анализа текущего исследования на безопасность и иммуногенность показали, что Vaxzevria при введении в качестве третьей, бустерной дозы повышает иммунный ответ против вариантов SARS-CoV-2 "бета", "дельта", "альфа" и "гамма", а отдельный анализ образцов показал повышенный иммунный ответ против штамма "омикрон"", – сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.Результаты наблюдались среди лиц, ранее вакцинированных препаратом Vaxzevria или вакциной на основе матричной РНК.Кроме того, исследование показало, что люди в целом хорошо переносят введение бустерной дозы препарата AstraZeneca.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211118/stalo-izvestno-kogda-poyavitsya-rezultat-ispytaniy-sputnika-layt-i-astrazeneca-46518039.html

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защита, вакцина, ревакцинация