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Чебан: если цена на газ не снизится, мы попросим повысить тариф до 12-15 леев
Чебан: если цена на газ не снизится, мы попросим повысить тариф до 12-15 леев
Глава "Молдовагаз" рассказал о планах компании и необходимости покрыть кассовый разрыв, который сформировался из-за роста цены на газ для Молдовы.
2022-01-13T15:43+0200
2022-01-13T15:43+0200
молдовагаз
тарифы на газ
вадим чебан
экономика
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Если цена на газ для Молдовы останется на уровне более 600 долларов в следующем месяце, "Молдовагаз" будет требовать повышения тарифа на газ внутри страны до 12-15 леев. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.По его словам, компания по-прежнему находится в кризисе платежей.Руководитель "Молдовагаза" рассказал, что с ноября 2021 года компания ведет переговоры с коммерческими банками о предоставлении краткосрочного кредита для покрытия дефицита, но не добилась успехов в этом направлении.По словам директора компании, на следующей неделе состоится заседание наблюдательного совета, где акционеры будут обсуждать пути выхода из кризиса. Компания уже попросила власти отсрочить выплату НДС и использовать эти деньги для оплаты газа. Решение обсуждалось на заседании чрезвычайной комиссии.Но долгосрочным решением проблемы кризиса платежей может быть только повышение тарифа на газ, признает Чебан.По словам Вадима Чебана, если цена в феврале не снизится, "Молдовагаз" обратится в НАРЭ за повышением тарифа."Мы должны сказать, что мы не знаем, каким будет прогноз цены. Мы узнаем после 20 января. Если останется такая же цена, как сейчас, выше шестисот с лишним долларов, мы вынуждены будем просить повышения до 12-14, возможно - 15 леев", — признает глава "Молдовагаза".Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также до 20 числа каждого месяца платить 50% потребления за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке."Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.
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Евгений Чебан
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молдовагаз, тарифы на газ, вадим чебан

Чебан: если цена на газ не снизится, мы попросим повысить тариф до 12-15 леев

15:43 13.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausВадим Чебан
Вадим Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Глава АО "Молдовагаз" рассказал о планах компании и необходимости покрыть кассовый разрыв, который сформировался из-за роста цены на газ для Молдовы.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Если цена на газ для Молдовы останется на уровне более 600 долларов в следующем месяце, "Молдовагаз" будет требовать повышения тарифа на газ внутри страны до 12-15 леев. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
По его словам, компания по-прежнему находится в кризисе платежей.

"В декабре "Молдовагаз" самостоятельно рассчитался. Сегодня, к 13 декабря, мы рассчитались за декабрь и за весь 2021 год соответственно. К 20 января мы должны выплатить за текущее потребление. Сейчас есть определенный кассовый дефицит. Из-за повышения цены в январе до 647 долларов мы должны заплатить на 43-44 миллиона долларов больше. Потому что в тарифе заложена одна цена, по факту нужно платить больше", — объясняет Чебан.

Руководитель "Молдовагаза" рассказал, что с ноября 2021 года компания ведет переговоры с коммерческими банками о предоставлении краткосрочного кредита для покрытия дефицита, но не добилась успехов в этом направлении.
"Компания перегружена долгами. У нас есть исторический долг и банк, естественно, смотрит на платежный баланс. Мы должны признать это. Рыночные варианты выхода из кризиса маловероятны", — заявил Вадим Чебан.
По словам директора компании, на следующей неделе состоится заседание наблюдательного совета, где акционеры будут обсуждать пути выхода из кризиса. Компания уже попросила власти отсрочить выплату НДС и использовать эти деньги для оплаты газа. Решение обсуждалось на заседании чрезвычайной комиссии.
Но долгосрочным решением проблемы кризиса платежей может быть только повышение тарифа на газ, признает Чебан.
"Сейчас мы должны пойти и потребовать повышения тарифа. У нас нет другого механизма, чтобы покрыть кассовый разрыв. Такова ситуация, нужно говорить потребителям прямо", — говорит руководитель компании.
По словам Вадима Чебана, если цена в феврале не снизится, "Молдовагаз" обратится в НАРЭ за повышением тарифа.
"Мы должны сказать, что мы не знаем, каким будет прогноз цены. Мы узнаем после 20 января. Если останется такая же цена, как сейчас, выше шестисот с лишним долларов, мы вынуждены будем просить повышения до 12-14, возможно - 15 леев", — признает глава "Молдовагаза".
Moldovagaz - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
Общество
АО "Молдовагаз" полностью оплатило поставки газа за декабрь
09:46
Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также до 20 числа каждого месяца платить 50% потребления за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.
Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке.
"Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.
Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.
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