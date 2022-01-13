https://ru.sputnik.md/20220113/cheban-esli-tsena-na-gaz-ne-snizitsya-my-poprosim-povysit-tarif-do-12-15-leev-47993838.html

Чебан: если цена на газ не снизится, мы попросим повысить тариф до 12-15 леев

Чебан: если цена на газ не снизится, мы попросим повысить тариф до 12-15 леев

Глава "Молдовагаз" рассказал о планах компании и необходимости покрыть кассовый разрыв, который сформировался из-за роста цены на газ для Молдовы.

2022-01-13T15:43+0200

2022-01-13T15:43+0200

2022-01-13T15:43+0200

молдовагаз

тарифы на газ

вадим чебан

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0d/47993071_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_62a2fda27f529a1bcef50589d7233886.jpg

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Если цена на газ для Молдовы останется на уровне более 600 долларов в следующем месяце, "Молдовагаз" будет требовать повышения тарифа на газ внутри страны до 12-15 леев. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.По его словам, компания по-прежнему находится в кризисе платежей.Руководитель "Молдовагаза" рассказал, что с ноября 2021 года компания ведет переговоры с коммерческими банками о предоставлении краткосрочного кредита для покрытия дефицита, но не добилась успехов в этом направлении.По словам директора компании, на следующей неделе состоится заседание наблюдательного совета, где акционеры будут обсуждать пути выхода из кризиса. Компания уже попросила власти отсрочить выплату НДС и использовать эти деньги для оплаты газа. Решение обсуждалось на заседании чрезвычайной комиссии.Но долгосрочным решением проблемы кризиса платежей может быть только повышение тарифа на газ, признает Чебан.По словам Вадима Чебана, если цена в феврале не снизится, "Молдовагаз" обратится в НАРЭ за повышением тарифа."Мы должны сказать, что мы не знаем, каким будет прогноз цены. Мы узнаем после 20 января. Если останется такая же цена, как сейчас, выше шестисот с лишним долларов, мы вынуждены будем просить повышения до 12-14, возможно - 15 леев", — признает глава "Молдовагаза".Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также до 20 числа каждого месяца платить 50% потребления за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке."Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.

https://ru.sputnik.md/20220113/moldovagaz-oplatilo-postavki-gaz-dekabr-47976650.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдовагаз, тарифы на газ, вадим чебан