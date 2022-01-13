https://ru.sputnik.md/20220113/cheban-nare-tarif-gaz-48001534.html

Чебан: можем прийти к тому, что НАРЭ ежемесячно будет утверждать тариф на газ

Чебан: можем прийти к тому, что НАРЭ ежемесячно будет утверждать тариф на газ

Обсудили с главой компании "Молдовагаз" повышение тарифов на природный газ и общую ситуацию с платежами.

2022-01-13T21:01+0200

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2022-01-13T21:02+0200

радио

молдова

газ

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В Молдове могут прийти к тому, что Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) будет ежемесячно утверждать тариф на природный газ. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Он также рассказал о том, что происходит с тарифами на природный газ в Молдове, позволят ли жителям страны на официальном уровне платить по счетам поэтапно, и будет ли у республики голубое топливо в 2022 году. Обо всем этом – в нашем видео.О ситуации на рынках газаКак отметил глава "Молдовагаз", цены на голубое топливо растут везде.Он обратил внимание, что даже при таких условиях, есть еще одна проблема, которая существует на рынке, – дефицит природного газа.Контракт с "Газпромом" выгоден. И вот почемуКак считает глава компании "Молдовагаз", газовый контракт с российским концерном "Газпром" выгоден для республики.Он пояснил это так: "если в будущем цены буду снижаться, особенно на биржах, то это отразится и на закупочной цене природного газа для Молдовы."Период низких цен на энергоресурсы прошел. Мы не знаем, сколько продлится эта ситуация с такими высокими ценами… На этом этапе добились того, что формула цены, которая определяется согласно контракту, дает хорошую цену в зимний период и конкурентную, рыночную цену в летний период потребления", – сказал собеседник.Что происходит с тарифами на природный газ в Молдове?Прокомментировал Чебан и нынешний тариф на природный газ для конечных потребителей в Молдове. По его словам, расчеты нынешнего тарифа проводились на основе прогнозов в октябре-ноябре прошлого года. Однако резкие скачки биржевых индексов в декабре в 2021-го оказались неожиданностью для многих. Как уточнил глава "Молдовагаз", эти колебания отразились на закупочной цене в январе.По его словам, на данном этапе, когда цена закупки, утвержденная в тарифе регулятором, составляет 430 долларов, а компания приобретает топливо по 647, разница в 217 долларов создает негативный финансовый баланс.Чебан: если цена на газ не снизится, мы попросим повысить тариф до 12-15 леев>>>"У нас нет достаточно выручки, чтобы оплатить закупку природного газа у поставщика. Это объективная ситуация на январь. Сейчас более-менее есть какая-то стабилизация на рынках из-за теплой погоды в первых числах января, но уже есть холодный циклон, хотя и прогнозируется еще потепление. Не знаю, какая цена будет", – уточнил Чебан.АО "Молдовагаз" полностью оплатило поставки газа за декабрь>>>Как изменится тариф на газ для жителей Молдовы?На вопрос о том, намерена ли компания "Молдовагаз" обратиться в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифа на природный газ, Чебан ответил, что это станет понятным, исходя из ситуации в начале следующей недели – до 20 января.То, как может измениться тариф, зависит от закупочной цены и прогнозов, уточнил председатель правления АО "Молдовагаз".По его словам, он видит именно такое решение, чтобы компания не терпела финансовые убытки, и страна не приходила к ситуации, в которой оказалась в ноябре, когда из-за отсутствия платежей с молдавской стороны "Газпром" едва не прекратил поставки газа в республику."Давайте объективно и открыто говорить, что эта проблема есть и ее надо решать. Это системная проблема, которая должна быть решена, в том числе, и на уровне регулятора. Будем думать, какой тариф будет. При такой цене это в пределах 12-15 леев.", – отметил Чебан."Молдовагаз" признал наличие риска прекращения поставок газа>>>На вопрос о том, обсуждается ли с правительством предоставить жителям страны возможность поэтапно рассчитываться по счетам за газ, собеседник ответил: "Для того, чтобы покрыть эту разницу мы должны получить необходимые средства. Это тоже самое кредитование. В этом случае предлагается, чтобы мы кредитовали дальше потребителей. В 2020 году мы подобное применяли, когда был локдаун, но у нас тогда была другая финансовая ситуация. Поэтому тогда мы позволили не отключать потребителей и разрешали в течение трех месяцев расплатиться. Но сейчас такой возможности у нас нет. Просто нет финансовой возможности".Будет ли газ в трубе в 2022-м?Глава "Молдовагаз" выразил надежду, что природный газ для Молдовы будет в трубе в 2022 году. "Если будем оплачивать вовремя и соответственно выполнять свои обязательства по контракту", – подчеркнул Чебан.Он отметил, что касается расчетов с "Газпромом", то на данный момент по текущему потреблению компания "Молдовагаз" полностью рассчиталась за декабрь. "Начали выплату за январское потребление согласно предварительному счету от "Газпрома". Мы оплачиваем. Сейчас работаем над тем, чтобы аккумулировать средства для оплаты первых числе января. Те средства, которые мы получаем от потребителей, основаны на тарифе, который был утвержден ранее. Средств недостаточно. Поэтому есть проблема, которая возникла из-за этого кассового разрыва", – сказал собеседник.По его словам, если бы финансовое положение компании было более устойчивым с точки зрения финансовых показателей, "то было бы легче получить кредит, закрыть этот вопрос и далее уже работать с регулятором и продолжать деятельность". "Сегодня у нас такой возможности нет из-за того, что у нас высокая задолженность и, соответственно, негативные финансовые показатели", – добавил Чебан. Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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