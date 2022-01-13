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Лента новостейМолния
15:43Чебан: если цена на газ не снизится, мы попросим повысить тариф до 12-15 леев
15:25В Кишиневе готовятся к новой волне COVID-19: что происходит в больницах
15:05Зась: ОДКБ оказала Казахстану не только военную поддержку
14:25Песков - о возможных санкциях США: это попытка оказать давление на Россию
14:06Чрезвычайное положение в сфере общественного здоровья в Кишиневе продлили
13:58Штормовое предупреждение в Молдове: объявлен "желтый код"
13:50В прокуратуре представили новые детали о задержании экс-главы ЖДМ Топалэ
13:22Андрей Спыну назвал формулу расчета цены на газ для Молдовы
12:51Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
12:37"Молдовагаз" получил подтверждение, что оплата поступила на счет "Газпрома"
12:19Подорожания продолжаются: НАРЭ публикует цены на топливо на пятницу
11:55Во Франции ободрили законопроект о вакцинных пропусках
11:31AstraZeneca защищает от "омикрона" лишь после третьей дозы прививки
11:05Итоги встречи Россия-США: к шторму готовы
10:39Экс-глава ЖДМ Топалэ задержан в Бельгии "Интерполом", его экстрадируют
10:24АО "Молдовагаз" не получило подтверждения о получении денег "Газпромом"
10:12Где в Кишиневе 13 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:46АО "Молдовагаз" полностью оплатило поставки газа за декабрь
09:24Миротворческие силы ОДКБ готовятся покинуть Казахстан
09:00Тулянцев: как НАТО использует Молдову в своих целях