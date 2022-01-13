https://ru.sputnik.md/20220113/covid-19-moldova-48003487.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-13T19:37+0200

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минздрав

заболеваемость

статистика

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1503 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.В том числе зарегистрировано 41 случай "импорта" инфекции: восемь – из Украины, пять – из Италии, Болгарии и Румынии, четыре из Великобритании, три из Франции, по два из Германии и США, по одному из Испании, Катара, Австрии, ОАЭ, Турции, Беларуси, Греции.За минувшие сутки проведены 11 009 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 385 047.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 76 случаев инфицирования: 21 – у врачей, 28 – у медсестер, 27 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1013 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 142 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 18 человек).В то же время за сутки выздоровели 331 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 365 861.Минздрав сообщает о десяти погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 416.

https://ru.sputnik.md/20220112/kanada-vznos-neprivitye-koronavirus-47950529.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

минздрав, заболеваемость, статистика