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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-13T19:37+0200
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1503 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.В том числе зарегистрировано 41 случай "импорта" инфекции: восемь – из Украины, пять – из Италии, Болгарии и Румынии, четыре из Великобритании, три из Франции, по два из Германии и США, по одному из Испании, Катара, Австрии, ОАЭ, Турции, Беларуси, Греции.За минувшие сутки проведены 11 009 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 385 047.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 76 случаев инфицирования: 21 – у врачей, 28 – у медсестер, 27 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1013 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 142 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 18 человек).В то же время за сутки выздоровели 331 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 365 861.Минздрав сообщает о десяти погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 416.
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Евгений Чебан
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минздрав, заболеваемость, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:37 13.01.2022 (обновлено: 20:05 13.01.2022)
© Photo : Miroslav RotariВрач
Врач - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Photo : Miroslav Rotari
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Евгений Чебан
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В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1503 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
В том числе зарегистрировано 41 случай "импорта" инфекции: восемь – из Украины, пять – из Италии, Болгарии и Румынии, четыре из Великобритании, три из Франции, по два из Германии и США, по одному из Испании, Катара, Австрии, ОАЭ, Турции, Беларуси, Греции.
За минувшие сутки проведены 11 009 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 385 047.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 76 случаев инфицирования: 21 – у врачей, 28 – у медсестер, 27 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1013 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 142 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 18 человек).
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В то же время за сутки выздоровели 331 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 365 861.
Минздрав сообщает о десяти погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 416.
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