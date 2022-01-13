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Во Франции ободрили законопроект о вакцинных пропусках
Во Франции ободрили законопроект о вакцинных пропусках
Во Франции ободрили законопроект о вакцинных пропусках для совершеннолетних
2022-01-13T11:55+0200
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коронавирус
франция
пропуск
вакцина
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Сенат Франции большинством голосов одобрил законопроект о введении вакцинных пропусков в стране, передает РИА Новости.Ранее законопроект был принят нижней палатой парламента Франции в первом чтении.За законопроект проголосовали 249 сенаторов, против – 63.Вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.В ходе рассмотрения в сенате, большинство в котором составляет оппозиция, был принят целый ряд поправок к законопроекту, отмечает телеканал BFMTV. Так, в частности, вакцинный пропуск будет применяться, только когда количество госпитализированных с COVID-19 в стране превышает 10 тысяч. При этом он должен быть отменен, когда число госпитализированных будет ниже этого порога.Согласно данным санитарных властей, число госпитализированных во Франции 13 января составляет около 24 тысяч.Вакцинный пропуск будет требоваться только у совершеннолетних. Несовершеннолетние с 12 по 17 лет по-прежнему будут обязаны предъявлять санитарный пропуск.В последние недели число заболевших коронавирусом во Франции растет катастрофическими темпами. Во вторник был установлен новый антирекорд – 368 тысяч новых случаев заболеваний за сутки. В среду было зафиксировано более 361 тысячи заболевших.
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франция, пропуск, вакцина

Во Франции ободрили законопроект о вакцинных пропусках

11:55 13.01.2022 (обновлено: 15:36 13.01.2022)
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Предъявлять пропуск должны будут только совершеннолетние.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Сенат Франции большинством голосов одобрил законопроект о введении вакцинных пропусков в стране, передает РИА Новости.

Ранее законопроект был принят нижней палатой парламента Франции в первом чтении.

"Сенат одобрил законопроект по усилению мер борьбы с санитарным кризисом с изменениями", – сообщается в заявлении Сената в Twitter.

За законопроект проголосовали 249 сенаторов, против – 63.

Вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.

В ходе рассмотрения в сенате, большинство в котором составляет оппозиция, был принят целый ряд поправок к законопроекту, отмечает телеканал BFMTV. Так, в частности, вакцинный пропуск будет применяться, только когда количество госпитализированных с COVID-19 в стране превышает 10 тысяч. При этом он должен быть отменен, когда число госпитализированных будет ниже этого порога.

Согласно данным санитарных властей, число госпитализированных во Франции 13 января составляет около 24 тысяч.

Вакцинный пропуск будет требоваться только у совершеннолетних. Несовершеннолетние с 12 по 17 лет по-прежнему будут обязаны предъявлять санитарный пропуск.

В последние недели число заболевших коронавирусом во Франции растет катастрофическими темпами. Во вторник был установлен новый антирекорд – 368 тысяч новых случаев заболеваний за сутки. В среду было зафиксировано более 361 тысячи заболевших.
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