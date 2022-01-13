https://ru.sputnik.md/20220113/granitsa-moldova-skripki-47998233.html
На границе Молдовы изъяли четыре скрипки: на одной из них надпись Stradivarius
На границе Молдовы изъяли четыре скрипки: на одной из них надпись Stradivarius
Мужчина пытался уклониться от таможенной проверки, в итоге скрипки изъяли.
2022-01-13T22:34+0200
2022-01-13T22:34+0200
2022-01-13T22:34+0200
общество
в молдове
молдова
таможенная служба
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Четыре незадекларированные скрипки обнаружили сотрудники таможенной службы на пункте в Леушенах. Три из них находились в чехлах с надписью Antonius Stradivarius Fecit Anno 1705, The Maidstone, Meisten-geige geb. 1824."Случай зарегистрирован 13 января при въезде в республику на КПП Леушены. Скрипки нашли в рейсовом микроавтобусе Великобритания – Молдова. Все инструменты были в багаже 35-летнего гражданина Молдовы", – пояснили в Таможенной службе. При проверке пассажир заявил, что перевозит две скрипки, на которые не нанесены надписи.В итоге сотрудники Таможенной службы обнаружили другие четыре инструмента, которые мужчина хотел ввести в страну и избежать таможенного контроля.По требованию инспекторов пассажир не смог представить документы, подтверждающие происхождение или стоимость музыкальных инструментов.В результате найденные четыре скрипки изъяли. Расследование дела продолжается.
https://ru.sputnik.md/20211223/aleksandre-konunovoy-vernuli-skripku-47476542.html
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, таможенная служба
На границе Молдовы изъяли четыре скрипки: на одной из них надпись Stradivarius
Мужчина пытался ввезти в Молдову скрипки и уклониться от таможенной проверки, в итоге инструменты изъяли.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Четыре незадекларированные скрипки обнаружили сотрудники таможенной службы на пункте в Леушенах.
Три из них находились в чехлах с надписью Antonius Stradivarius Fecit Anno 1705, The Maidstone, Meisten-geige geb. 1824.
"Случай зарегистрирован 13 января при въезде в республику на КПП Леушены. Скрипки нашли в рейсовом микроавтобусе Великобритания – Молдова. Все инструменты были в багаже 35-летнего гражданина Молдовы", – пояснили в Таможенной службе.
При проверке пассажир заявил, что перевозит две скрипки, на которые не нанесены надписи.
В итоге сотрудники Таможенной службы обнаружили другие четыре инструмента, которые мужчина хотел ввести в страну и избежать таможенного контроля.
По требованию инспекторов пассажир не смог представить документы, подтверждающие происхождение или стоимость музыкальных инструментов.
В результате найденные четыре скрипки изъяли. Расследование дела продолжается.