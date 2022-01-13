https://ru.sputnik.md/20220113/granitsa-moldova-skripki-47998233.html

На границе Молдовы изъяли четыре скрипки: на одной из них надпись Stradivarius

На границе Молдовы изъяли четыре скрипки: на одной из них надпись Stradivarius

Мужчина пытался уклониться от таможенной проверки, в итоге скрипки изъяли.

2022-01-13T22:34+0200

2022-01-13T22:34+0200

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общество

в молдове

молдова

таможенная служба

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Четыре незадекларированные скрипки обнаружили сотрудники таможенной службы на пункте в Леушенах. Три из них находились в чехлах с надписью Antonius Stradivarius Fecit Anno 1705, The Maidstone, Meisten-geige geb. 1824."Случай зарегистрирован 13 января при въезде в республику на КПП Леушены. Скрипки нашли в рейсовом микроавтобусе Великобритания – Молдова. Все инструменты были в багаже 35-летнего гражданина Молдовы", – пояснили в Таможенной службе. При проверке пассажир заявил, что перевозит две скрипки, на которые не нанесены надписи.В итоге сотрудники Таможенной службы обнаружили другие четыре инструмента, которые мужчина хотел ввести в страну и избежать таможенного контроля.По требованию инспекторов пассажир не смог представить документы, подтверждающие происхождение или стоимость музыкальных инструментов.В результате найденные четыре скрипки изъяли. Расследование дела продолжается.

https://ru.sputnik.md/20211223/aleksandre-konunovoy-vernuli-skripku-47476542.html

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в молдове, молдова, таможенная служба