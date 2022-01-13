Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220113/granitsa-moldova-skripki-47998233.html
На границе Молдовы изъяли четыре скрипки: на одной из них надпись Stradivarius
На границе Молдовы изъяли четыре скрипки: на одной из них надпись Stradivarius
Мужчина пытался уклониться от таможенной проверки, в итоге скрипки изъяли.
2022-01-13T22:34+0200
2022-01-13T22:34+0200
общество
в молдове
молдова
таможенная служба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0d/47987078_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_8f10a667a373d8d968e02aec36e689c0.jpg
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Четыре незадекларированные скрипки обнаружили сотрудники таможенной службы на пункте в Леушенах. Три из них находились в чехлах с надписью Antonius Stradivarius Fecit Anno 1705, The Maidstone, Meisten-geige geb. 1824."Случай зарегистрирован 13 января при въезде в республику на КПП Леушены. Скрипки нашли в рейсовом микроавтобусе Великобритания – Молдова. Все инструменты были в багаже 35-летнего гражданина Молдовы", – пояснили в Таможенной службе. При проверке пассажир заявил, что перевозит две скрипки, на которые не нанесены надписи.В итоге сотрудники Таможенной службы обнаружили другие четыре инструмента, которые мужчина хотел ввести в страну и избежать таможенного контроля.По требованию инспекторов пассажир не смог представить документы, подтверждающие происхождение или стоимость музыкальных инструментов.В результате найденные четыре скрипки изъяли. Расследование дела продолжается.
https://ru.sputnik.md/20211223/aleksandre-konunovoy-vernuli-skripku-47476542.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0d/47987078_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_e8bd9bf4fb0765c76bf2ea8b705dad45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, таможенная служба

На границе Молдовы изъяли четыре скрипки: на одной из них надпись Stradivarius

22:34 13.01.2022
© Photo : Facebook / Serviciul Vamal al Republicii MoldovaНа КПП Леушень изъяли четыре скрипки
На КПП Леушень изъяли четыре скрипки - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Photo : Facebook / Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Мужчина пытался ввезти в Молдову скрипки и уклониться от таможенной проверки, в итоге инструменты изъяли.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Четыре незадекларированные скрипки обнаружили сотрудники таможенной службы на пункте в Леушенах.
Три из них находились в чехлах с надписью Antonius Stradivarius Fecit Anno 1705, The Maidstone, Meisten-geige geb. 1824.
"Случай зарегистрирован 13 января при въезде в республику на КПП Леушены. Скрипки нашли в рейсовом микроавтобусе Великобритания – Молдова. Все инструменты были в багаже 35-летнего гражданина Молдовы", – пояснили в Таможенной службе.
© Photo : Facebook / Serviciul Vamal al Republicii MoldovaНа КПП Леушень изъяли четыре скрипки
Patru viori nedeclarate au fost reținute la vama Leușeni - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
На КПП Леушень изъяли четыре скрипки
© Photo : Facebook / Serviciul Vamal al Republicii Moldova
При проверке пассажир заявил, что перевозит две скрипки, на которые не нанесены надписи.
В итоге сотрудники Таможенной службы обнаружили другие четыре инструмента, которые мужчина хотел ввести в страну и избежать таможенного контроля.
По требованию инспекторов пассажир не смог представить документы, подтверждающие происхождение или стоимость музыкальных инструментов.
В результате найденные четыре скрипки изъяли. Расследование дела продолжается.
Alexandra Conunova - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
Культура
Александре Конуновой вернули скрипку
23 декабря 2021, 17:41
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:10Курс валют на пятницу и выходные: доллар по 18 леев и евро на пути к 21 лею
21:30Лавров: НАТО демонстрирует полную недоговороспособность
21:01Чебан: можем прийти к тому, что НАРЭ ежемесячно будет утверждать тариф на газ
20:32Миссия ОДКБ завершена: российские миротворцы начали вылетать из Алматы
20:05Стояногло обратился в ЕСПЧ из-за домашнего ареста и судебного контроля
19:37Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:17Мэрия Кишинева просит закрыть мусорный полигон в Криулянском районе
18:43Тирасполь – о заявлениях НАТО по Приднестровью: они далеки от правовой базы
18:15Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
17:54Апелляционная палата оставила в силе судебный контроль в отношении Стояногло
17:45Круиз паники и страха: 10 лет назад затонул лайнер Costa Concordia
17:23Кредиты подорожают: Нацбанк снова повысил базовую ставку
17:15Сколько ложных сообщений о бомбе было в 2021 году: данные полиции
17:00Как изменились цены на товары и услуги в Молдове за год
16:45Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане – Путин
16:15Не дать замерзнуть: в Приднестровье готовы к чрезвычайным ситуациям
15:43Чебан: если цена на газ не снизится, мы попросим повысить тариф до 12-15 леев
15:25В Кишиневе готовятся к новой волне COVID-19: что происходит в больницах
15:05Зась: ОДКБ оказала Казахстану не только военную поддержку
14:25Песков – о возможных санкциях США: это попытка оказать давление на Россию