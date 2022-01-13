Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Работник финансовой сферы, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920
Инфографика
Актуальная информация - коротко и наглядно
https://ru.sputnik.md/20220113/kak-izmenilis-tseny-na-tovary-i-uslugi-v-moldove-za-god-47992567.html
Как изменились цены на товары и услуги в Молдове за год
Как изменились цены на товары и услуги в Молдове за год
Смотрите в инфографике Sputnik динамику цен на продукты и непродовольственные товары с декабря 2020 года по декабрь 2021-го.
2022-01-13T17:00+0200
2022-01-13T17:00+0200
инфографика
в молдове
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0d/47993359_0:280:859:763_1920x0_80_0_0_39ef0cce82090f78d9e03e3d43eca805.png
Несколько категорий продуктов и товаров заметно подорожали в Молдове с 2020-го по 2021-й. В тройку "лидеров" вошли овощи (рост на 44%), растительное масло (34%) и яйца (23%). Среди непродовольственных товаров по росту цен лидируют топливо и уголь (30%), стройматериалы (24%) и одежда (24%).В сфере услуг буквально "взорвались" цены на газ (80%) и центральное отопление (25%), серьезный рост отмечен в сфере общественного питания (10%).В начале 2022 года Национальное бюро статистики опубликовало данные об уровне инфляции в Молдове по итогам 2021 года, он составил 13,94%.По данным ведомства, больше всего в минувшем году подорожало продовольствие – на 17,5%. Цены на непродовольственные товары выросли на 12%, на услуги — на 11,5%.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0d/47993359_0:278:859:922_1920x0_80_0_0_12b7f934db95fbfe8297fb3bc5bc3cd5.png
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, цены, инфографика

Как изменились цены на товары и услуги в Молдове за год

17:00 13.01.2022
Подписаться на
Смотрите в инфографике Sputnik динамику цен на продукты и непродовольственные товары с декабря 2020 года по декабрь 2021-го.
Как изменились цены на товары и услуги в Молдове - Sputnik Молдова
Как изменились цены на товары и услуги в Молдове (МОБ) - Sputnik Молдова
Несколько категорий продуктов и товаров заметно подорожали в Молдове с 2020-го по 2021-й. В тройку "лидеров" вошли овощи (рост на 44%), растительное масло (34%) и яйца (23%).
Среди непродовольственных товаров по росту цен лидируют топливо и уголь (30%), стройматериалы (24%) и одежда (24%).
В сфере услуг буквально "взорвались" цены на газ (80%) и центральное отопление (25%), серьезный рост отмечен в сфере общественного питания (10%).
В начале 2022 года Национальное бюро статистики опубликовало данные об уровне инфляции в Молдове по итогам 2021 года, он составил 13,94%.
По данным ведомства, больше всего в минувшем году подорожало продовольствие – на 17,5%. Цены на непродовольственные товары выросли на 12%, на услуги — на 11,5%.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:37Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:17Мэрия Кишинева просит закрыть мусорный полигон в Криулянском районе
18:43Тирасполь – о заявлениях НАТО по Приднестровью: они далеки от правовой базы
18:15Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
17:54Апелляционная палата оставила в силе судебный контроль в отношении Стояногло
17:45Круиз паники и страха: 10 лет назад затонул лайнер Costa Concordia
17:23Кредиты подорожают: Нацбанк снова повысил базовую ставку
17:15Сколько ложных сообщений о бомбе было в 2021 году: данные полиции
17:00Как изменились цены на товары и услуги в Молдове за год
16:45Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане – Путин
16:15Не дать замерзнуть: в Приднестровье готовы к чрезвычайным ситуациям
15:43Чебан: если цена на газ не снизится, мы попросим повысить тариф до 12-15 леев
15:25В Кишиневе готовятся к новой волне COVID-19: что происходит в больницах
15:05Зась: ОДКБ оказала Казахстану не только военную поддержку
14:25Песков – о возможных санкциях США: это попытка оказать давление на Россию
14:06Чрезвычайное положение в сфере общественного здоровья в Кишиневе продлили
13:58Штормовое предупреждение в Молдове: объявлен "желтый код"
13:50В прокуратуре представили новые детали о задержании экс-главы ЖДМ Топалэ
13:22Андрей Спыну назвал формулу расчета цены на газ для Молдовы
12:51Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана