https://ru.sputnik.md/20220113/kak-izmenilis-tseny-na-tovary-i-uslugi-v-moldove-za-god-47992567.html

Как изменились цены на товары и услуги в Молдове за год

Как изменились цены на товары и услуги в Молдове за год

Смотрите в инфографике Sputnik динамику цен на продукты и непродовольственные товары с декабря 2020 года по декабрь 2021-го.

2022-01-13T17:00+0200

2022-01-13T17:00+0200

2022-01-13T17:00+0200

инфографика

в молдове

цены

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Несколько категорий продуктов и товаров заметно подорожали в Молдове с 2020-го по 2021-й. В тройку "лидеров" вошли овощи (рост на 44%), растительное масло (34%) и яйца (23%). Среди непродовольственных товаров по росту цен лидируют топливо и уголь (30%), стройматериалы (24%) и одежда (24%).В сфере услуг буквально "взорвались" цены на газ (80%) и центральное отопление (25%), серьезный рост отмечен в сфере общественного питания (10%).В начале 2022 года Национальное бюро статистики опубликовало данные об уровне инфляции в Молдове по итогам 2021 года, он составил 13,94%.По данным ведомства, больше всего в минувшем году подорожало продовольствие – на 17,5%. Цены на непродовольственные товары выросли на 12%, на услуги — на 11,5%.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, цены, инфографика