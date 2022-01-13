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В Кишиневе готовятся к новой волне COVID-19: что происходит в больницах
В Кишиневе готовятся к новой волне COVID-19: что происходит в больницах
В молдавской столице усиливают возможности больниц.
2022-01-13T15:25+0200
2022-01-13T15:25+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
больница
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КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Муниципальные власти Кишинева активно принимают меры по подготовке медицинских учреждений к новой волне заражений COVID-19. Как следует из решения от 13 января Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, Главное управление медицинской и социальной помощи Кишинева, Центр общественного здоровья вместе с руководителями медицинских учреждений подготовят условия для оказания первичной помощи пациентам в ходе новой волны коронавируса.Кроме того, в больницах обеспечат работу отделений для зараженных COVID-19 и для других пациентов. Также в комиссии обратились к Минздраву с просьбой обеспечить медучреждения столицы всеми необходимыми средствами и противовирусными препаратами. Также больница Святой Троицы усилит триаж и увеличит количество доступных коек в Центре COVID-19 на Moldexpo. Помимо этого, в комиссии просят Минздрав пересмотреть рекомендации по тестированию на коронавирус ПЦР и экспресс-тестами и разработать четкие критерии по их использованию в условиях большого количества ложноотрицательных тестов, что не позволяет своевременно начать лечение. Кроме того, в комиссии требуют усилить возможности по госпитализации детей с тяжелыми формами коронавируса в условиях высокой заражаемости у несовершеннолетних. Также в Кишиневе планируется достигнуть 70% вакцинированных к 31 марта 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20220113/chrezvychaynoe-polozhenie-obschestvennogo-zdorovya-kishinev-prodlili-47988408.html
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в молдове, кишинев, молдова, больница

В Кишиневе готовятся к новой волне COVID-19: что происходит в больницах

15:25 13.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausAmbulanța
Ambulanța - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В молдавской столице готовят госпитальные учреждения к возможному наплыву пациентов.
КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Муниципальные власти Кишинева активно принимают меры по подготовке медицинских учреждений к новой волне заражений COVID-19.
Как следует из решения от 13 января Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, Главное управление медицинской и социальной помощи Кишинева, Центр общественного здоровья вместе с руководителями медицинских учреждений подготовят условия для оказания первичной помощи пациентам в ходе новой волны коронавируса.
"Необходимо расширить возможности для госпитализации взрослых и детей, мобилизовать человеческие ресурсы в больницах, обеспечить медучреждения необходимыми медикаментами и защитными средствами", - говорится в решении комиссии.
Кроме того, в больницах обеспечат работу отделений для зараженных COVID-19 и для других пациентов.
Также в комиссии обратились к Минздраву с просьбой обеспечить медучреждения столицы всеми необходимыми средствами и противовирусными препаратами.
"Комиссия просит Минздрав открыть диспетчерский центр для координации госпитализации в муниципальные и республиканские больницы", - говорится в решении.
Также больница Святой Троицы усилит триаж и увеличит количество доступных коек в Центре COVID-19 на Moldexpo.
Отделение для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
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Чрезвычайное положение в сфере общественного здоровья в Кишиневе продлили
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Помимо этого, в комиссии просят Минздрав пересмотреть рекомендации по тестированию на коронавирус ПЦР и экспресс-тестами и разработать четкие критерии по их использованию в условиях большого количества ложноотрицательных тестов, что не позволяет своевременно начать лечение.
Кроме того, в комиссии требуют усилить возможности по госпитализации детей с тяжелыми формами коронавируса в условиях высокой заражаемости у несовершеннолетних.
Также в Кишиневе планируется достигнуть 70% вакцинированных к 31 марта 2022 года.
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