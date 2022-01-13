https://ru.sputnik.md/20220113/kishinev-gotovyatsya-novoy-volne-covid-19-47991396.html

В Кишиневе готовятся к новой волне COVID-19: что происходит в больницах

В Кишиневе готовятся к новой волне COVID-19: что происходит в больницах

В молдавской столице усиливают возможности больниц.

2022-01-13T15:25+0200

2022-01-13T15:25+0200

2022-01-13T15:25+0200

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

больница

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КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Муниципальные власти Кишинева активно принимают меры по подготовке медицинских учреждений к новой волне заражений COVID-19. Как следует из решения от 13 января Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, Главное управление медицинской и социальной помощи Кишинева, Центр общественного здоровья вместе с руководителями медицинских учреждений подготовят условия для оказания первичной помощи пациентам в ходе новой волны коронавируса.Кроме того, в больницах обеспечат работу отделений для зараженных COVID-19 и для других пациентов. Также в комиссии обратились к Минздраву с просьбой обеспечить медучреждения столицы всеми необходимыми средствами и противовирусными препаратами. Также больница Святой Троицы усилит триаж и увеличит количество доступных коек в Центре COVID-19 на Moldexpo. Помимо этого, в комиссии просят Минздрав пересмотреть рекомендации по тестированию на коронавирус ПЦР и экспресс-тестами и разработать четкие критерии по их использованию в условиях большого количества ложноотрицательных тестов, что не позволяет своевременно начать лечение. Кроме того, в комиссии требуют усилить возможности по госпитализации детей с тяжелыми формами коронавируса в условиях высокой заражаемости у несовершеннолетних. Также в Кишиневе планируется достигнуть 70% вакцинированных к 31 марта 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20220113/chrezvychaynoe-polozhenie-obschestvennogo-zdorovya-kishinev-prodlili-47988408.html

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