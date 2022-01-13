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Где в Кишиневе 13 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 13 января находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации 13 и 14 января 2022.
2022-01-13T10:12+0200
2022-01-13T10:12+0200
коронавирус
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кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 13 января, до 18.00.Троллейбус будет находиться в секторе Буюканы на улице Алба Юлия, возле рынка "Дельфин".Автобус отправится в сектор Центр и остановится на улице Н. Тестемицану на пересечении с К. Вырнав, возле остановки.Где будут находиться пункты вакцинации 14 январяТроллейбус будет находиться в секторе Центр на улице Д. Кантемир возле Тираспольского рынка. Автобус отправится в сектор Центр и остановится на улице Армянской на парковке у Центрального рынка. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 13 января находятся мобильные пункты вакцинации

10:12 13.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу и в новом году.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 13 января, до 18.00.
Троллейбус будет находиться в секторе Буюканы на улице Алба Юлия, возле рынка "Дельфин".
Автобус отправится в сектор Центр и остановится на улице Н. Тестемицану на пересечении с К. Вырнав, возле остановки.

Где будут находиться пункты вакцинации 14 января

Троллейбус будет находиться в секторе Центр на улице Д. Кантемир возле Тираспольского рынка.
Автобус отправится в сектор Центр и остановится на улице Армянской на парковке у Центрального рынка.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
Люди в масках - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
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ВОЗ: коронавирус постепенно становится эндемичным
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С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
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