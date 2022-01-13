https://ru.sputnik.md/20220113/kredity-podorozhayut-natsbank-snova-povysil-bazovuyu-stavku-47999097.html

Кредиты подорожают: Нацбанк снова повысил базовую ставку

Кредиты подорожают: Нацбанк снова повысил базовую ставку

Ставки по кредитам и депозитам увеличатся еще на два процентных пункта.

2022-01-13T17:23+0200

2022-01-13T17:23+0200

2022-01-13T18:09+0200

экономика

национальный банк молдовы

кредиты

финансы

депозиты

в молдове

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) повысил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 2 процентных пункта, до 8,5 процента годовых.При этом процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт тоже увеличатся на 2 пункта – до 10,5 и до 6,5 процента соответственно.Возрастет и норматив обязательных резервов в молдавских леях с 16 февраля – 15 марта 2022 года на 2 процентных пункта и составит 28 процентов от расчетной базы. Норма обязательных резервов в свободно конвертируемой валюте останется неизменной.Повышением базовой ставки Нацбанк стремится сдержать инфляцию, чтобы сохранить стабильность в экономике. "К таким мерам прибегают центробанки, которые на фоне роста мировой инфляции пересматривают свои инфляционные прогнозы в сторону повышения на ближайшие кварталы", – заявили в НБМ.По утверждению Нацбанка, ускорение инфляции объясняется ростом мировых и региональных цен на энергоносители, продовольствие и сырье, что повлияло на импортные цены, продукты питания, энергоносители и другое сырье. Рост цен поддерживается и за счет роста доходов населения и потребительских кредитов.По данным НБМ, новые кредиты, выданные в национальной валюте, сохранили тенденцию роста в декабре 2021 года, близкую к историческим максимумам, их объем увеличился на 46,7% в годовом выражении.

https://ru.sputnik.md/20211203/natsbank-povysil-bazovuyu-stavku-po-kreditam-46925447.html

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2022

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национальный банк молдовы, кредиты, финансы, депозиты, в молдове