https://ru.sputnik.md/20220113/kredity-podorozhayut-natsbank-snova-povysil-bazovuyu-stavku-47999097.html
Кредиты подорожают: Нацбанк снова повысил базовую ставку
Кредиты подорожают: Нацбанк снова повысил базовую ставку
Ставки по кредитам и депозитам увеличатся еще на два процентных пункта.
2022-01-13T17:23+0200
2022-01-13T17:23+0200
2022-01-13T18:09+0200
экономика
национальный банк молдовы
кредиты
финансы
депозиты
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) повысил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 2 процентных пункта, до 8,5 процента годовых.При этом процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт тоже увеличатся на 2 пункта – до 10,5 и до 6,5 процента соответственно.Возрастет и норматив обязательных резервов в молдавских леях с 16 февраля – 15 марта 2022 года на 2 процентных пункта и составит 28 процентов от расчетной базы. Норма обязательных резервов в свободно конвертируемой валюте останется неизменной.Повышением базовой ставки Нацбанк стремится сдержать инфляцию, чтобы сохранить стабильность в экономике. "К таким мерам прибегают центробанки, которые на фоне роста мировой инфляции пересматривают свои инфляционные прогнозы в сторону повышения на ближайшие кварталы", – заявили в НБМ.По утверждению Нацбанка, ускорение инфляции объясняется ростом мировых и региональных цен на энергоносители, продовольствие и сырье, что повлияло на импортные цены, продукты питания, энергоносители и другое сырье. Рост цен поддерживается и за счет роста доходов населения и потребительских кредитов.По данным НБМ, новые кредиты, выданные в национальной валюте, сохранили тенденцию роста в декабре 2021 года, близкую к историческим максимумам, их объем увеличился на 46,7% в годовом выражении.
https://ru.sputnik.md/20211203/natsbank-povysil-bazovuyu-stavku-po-kreditam-46925447.html
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Александр Исаев
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Александр Исаев
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национальный банк молдовы, кредиты, финансы, депозиты, в молдове
Кредиты подорожают: Нацбанк снова повысил базовую ставку
17:23 13.01.2022 (обновлено: 18:09 13.01.2022)
Ставки по кредитам и депозитам увеличатся еще на два процентных пункта.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) повысил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 2 процентных пункта, до 8,5 процента годовых.
При этом процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт тоже увеличатся на 2 пункта – до 10,5 и до 6,5 процента соответственно.
Возрастет и норматив обязательных резервов в молдавских леях с 16 февраля – 15 марта 2022 года на 2 процентных пункта и составит 28 процентов от расчетной базы. Норма обязательных резервов в свободно конвертируемой валюте останется неизменной.
Повышением базовой ставки Нацбанк стремится сдержать инфляцию, чтобы сохранить стабильность в экономике.
"К таким мерам прибегают центробанки, которые на фоне роста мировой инфляции пересматривают свои инфляционные прогнозы в сторону повышения на ближайшие кварталы", – заявили в НБМ.
По утверждению Нацбанка, ускорение инфляции объясняется ростом мировых и региональных цен на энергоносители, продовольствие и сырье, что повлияло на импортные цены, продукты питания, энергоносители и другое сырье. Рост цен поддерживается и за счет роста доходов населения и потребительских кредитов.
По данным НБМ, новые кредиты, выданные в национальной валюте, сохранили тенденцию роста в декабре 2021 года, близкую к историческим максимумам, их объем увеличился на 46,7% в годовом выражении.