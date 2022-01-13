https://ru.sputnik.md/20220113/kruiz-paniki-i-strakha-10-let-nazad-zatonul-layner-costa-concordia-47984901.html

Круиз паники и страха: 10 лет назад затонул лайнер Costa Concordia

Круиз паники и страха: 10 лет назад затонул лайнер Costa Concordia

Участники того страшного круиза каждый год собираются на острове Джильо.

2022-01-13T17:45+0200

2022-01-13T17:45+0200

2022-01-13T17:56+0200

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Судно Costa Concordia напоролось на рифы в ночь на 14 января 2012 года в Тирренском море у острова Джильо, у побережья области Тоскана. На борту судна находились более 4,2 тысячи пассажиров, в том числе гражданка Молдовы Домника Чемортан, а также члены экипажа. В результате крушения погибли 32 человека и более 100 пострадали.Гигантский лайнер длиной 290 метров с 17 палубами, на которых размещались 1,5 тысячи кают, двухуровневая фитнес-зона площадью более двух тысяч квадратных метров, концертный зал, 4D кинотеатр, художественная галерея и небольшая библиотека, а также казино, бутики, рестораны и бары, вышел 13 января 2012 года из порта Чивитавеккья под Римом в круиз по Средиземному морю и направился в Савону. Через несколько часов после отправления, когда пассажиры ужинали в ресторанах, Costa Concordia напоролся на скальный выступ, в результате чего получил на левой стороне пробоину, длина которой составляла около 70 метров. Корабль накренился и стал тонуть. Затем лайнер выбросило на отмель в километре к северу от места происшествия.Члены экипажа во главе с капитаном Франческо Скеттино не сразу сообщили пассажирам о том, что произошло. На борту началась паника.Эвакуация людей с лайнера продолжалась всю ночь с участием судов береговой охраны, был задействован вертолет. Многие пассажиры оказались заблокированными в каютах лайнера, а несколько человек выпали за борт при посадке корабля на мель.11 февраля 2015 года суд первой инстанции итальянского города Гроссето приговорил Франческо Скеттино к 16 годам и одному месяцу лишения свободы. Экс-капитану также пожизненно запретили занимать любые государственные должности и он в течение пяти лет не сможет работать по своей профессии. Приговор был подтвержден 31 мая 2016 года Апелляционным судом Флоренции.На итальянском острове Джильо в октябре 2014 года был установлен монумент, посвященный памяти жертв катастрофы и мужеству местных жителей. Мемориал "Человек, который спасает море" создал архитектор Джампаоло Талани.

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