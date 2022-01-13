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Круиз паники и страха: 10 лет назад затонул лайнер Costa Concordia
Круиз паники и страха: 10 лет назад затонул лайнер Costa Concordia
Участники того страшного круиза каждый год собираются на острове Джильо.
2022-01-13T17:45+0200
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Судно Costa Concordia напоролось на рифы в ночь на 14 января 2012 года в Тирренском море у острова Джильо, у побережья области Тоскана. На борту судна находились более 4,2 тысячи пассажиров, в том числе гражданка Молдовы Домника Чемортан, а также члены экипажа. В результате крушения погибли 32 человека и более 100 пострадали.Гигантский лайнер длиной 290 метров с 17 палубами, на которых размещались 1,5 тысячи кают, двухуровневая фитнес-зона площадью более двух тысяч квадратных метров, концертный зал, 4D кинотеатр, художественная галерея и небольшая библиотека, а также казино, бутики, рестораны и бары, вышел 13 января 2012 года из порта Чивитавеккья под Римом в круиз по Средиземному морю и направился в Савону. Через несколько часов после отправления, когда пассажиры ужинали в ресторанах, Costa Concordia напоролся на скальный выступ, в результате чего получил на левой стороне пробоину, длина которой составляла около 70 метров. Корабль накренился и стал тонуть. Затем лайнер выбросило на отмель в километре к северу от места происшествия.Члены экипажа во главе с капитаном Франческо Скеттино не сразу сообщили пассажирам о том, что произошло. На борту началась паника.Эвакуация людей с лайнера продолжалась всю ночь с участием судов береговой охраны, был задействован вертолет. Многие пассажиры оказались заблокированными в каютах лайнера, а несколько человек выпали за борт при посадке корабля на мель.11 февраля 2015 года суд первой инстанции итальянского города Гроссето приговорил Франческо Скеттино к 16 годам и одному месяцу лишения свободы. Экс-капитану также пожизненно запретили занимать любые государственные должности и он в течение пяти лет не сможет работать по своей профессии. Приговор был подтвержден 31 мая 2016 года Апелляционным судом Флоренции.На итальянском острове Джильо в октябре 2014 года был установлен монумент, посвященный памяти жертв катастрофы и мужеству местных жителей. Мемориал "Человек, который спасает море" создал архитектор Джампаоло Талани.
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Круиз паники и страха: 10 лет назад затонул лайнер Costa Concordia

17:45 13.01.2022 (обновлено: 17:56 13.01.2022)
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С момента крушения в Тирренском море итальянского круизного лайнера Costa Concordia прошло уже 10 лет. Участники того страшного круиза каждый год собираются на острове Джильо.
Судно Costa Concordia напоролось на рифы в ночь на 14 января 2012 года в Тирренском море у острова Джильо, у побережья области Тоскана. На борту судна находились более 4,2 тысячи пассажиров, в том числе гражданка Молдовы Домника Чемортан, а также члены экипажа. В результате крушения погибли 32 человека и более 100 пострадали.
Гигантский лайнер длиной 290 метров с 17 палубами, на которых размещались 1,5 тысячи кают, двухуровневая фитнес-зона площадью более двух тысяч квадратных метров, концертный зал, 4D кинотеатр, художественная галерея и небольшая библиотека, а также казино, бутики, рестораны и бары, вышел 13 января 2012 года из порта Чивитавеккья под Римом в круиз по Средиземному морю и направился в Савону. Через несколько часов после отправления, когда пассажиры ужинали в ресторанах, Costa Concordia напоролся на скальный выступ, в результате чего получил на левой стороне пробоину, длина которой составляла около 70 метров. Корабль накренился и стал тонуть. Затем лайнер выбросило на отмель в километре к северу от места происшествия.
Члены экипажа во главе с капитаном Франческо Скеттино не сразу сообщили пассажирам о том, что произошло. На борту началась паника.
Эвакуация людей с лайнера продолжалась всю ночь с участием судов береговой охраны, был задействован вертолет. Многие пассажиры оказались заблокированными в каютах лайнера, а несколько человек выпали за борт при посадке корабля на мель.
11 февраля 2015 года суд первой инстанции итальянского города Гроссето приговорил Франческо Скеттино к 16 годам и одному месяцу лишения свободы. Экс-капитану также пожизненно запретили занимать любые государственные должности и он в течение пяти лет не сможет работать по своей профессии. Приговор был подтвержден 31 мая 2016 года Апелляционным судом Флоренции.
На итальянском острове Джильо в октябре 2014 года был установлен монумент, посвященный памяти жертв катастрофы и мужеству местных жителей. Мемориал "Человек, который спасает море" создал архитектор Джампаоло Талани.
© REUTERS / Yara Nardi

Эстер Перкосси, пережившая кораблекрушение, прибывает на остров Джильо за день до десятой годовщины катастрофы круизного лайнера Costa Concordia.

Эстер Перкосси, пережившая кораблекрушение, прибывает на остров Джильо за день до десятой годовщины катастрофы круизного лайнера Costa Concordia. - Sputnik Молдова
1/10
© REUTERS / Yara Nardi

Эстер Перкосси, пережившая кораблекрушение, прибывает на остров Джильо за день до десятой годовщины катастрофы круизного лайнера Costa Concordia.

© AFP 2021 / ITALIAN GUARDIA DE FINANZA

Costa Concordia после того, как круизный лайнер сел на мель и перевернулся у Изола-дель-Джильо.

Costa Concordia после того, как круизный лайнер сел на мель и перевернулся у Изола-дель-Джильо. - Sputnik Молдова
2/10
© AFP 2021 / ITALIAN GUARDIA DE FINANZA

Costa Concordia после того, как круизный лайнер сел на мель и перевернулся у Изола-дель-Джильо.

© AP Photo / Pier Paolo Cito

Аквалангисты работают рядом с круизным лайнером Costa Concordia у тосканского острова Джильо.

Аквалангисты работают рядом с круизным лайнером Costa Concordia у тосканского острова Джильо. - Sputnik Молдова
3/10
© AP Photo / Pier Paolo Cito

Аквалангисты работают рядом с круизным лайнером Costa Concordia у тосканского острова Джильо.

© REUTERS / Yara Nardi

Кевина Ребелло, брата гражданина Индии Рассела Ребелло, погибшего в кораблекрушении, обнимает один из жителей острова Джильо в годовщину катастрофы круизного лайнера Costa Concordia.

Кевина Ребелло, брата гражданина Индии Рассела Ребелло, погибшего в кораблекрушении, обнимает один из жителей острова Джильо в годовщину катастрофы круизного лайнера Costa Concordia. - Sputnik Молдова
4/10
© REUTERS / Yara Nardi

Кевина Ребелло, брата гражданина Индии Рассела Ребелло, погибшего в кораблекрушении, обнимает один из жителей острова Джильо в годовщину катастрофы круизного лайнера Costa Concordia.

© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Эвакуация с Costa Concordia 15 января 2012 г., после того как круизный лайнер сел на мель и перевернулся.

Эвакуация с Costa Concordia 15 января 2012 г., после того как круизный лайнер сел на мель и перевернулся. - Sputnik Молдова
5/10
© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Эвакуация с Costa Concordia 15 января 2012 г., после того как круизный лайнер сел на мель и перевернулся.

© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Женщина смотрит на частично затопленный круизный лайнер Costa Concordia.

Женщина смотрит на частично затопленный круизный лайнер Costa Concordia. - Sputnik Молдова
6/10
© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Женщина смотрит на частично затопленный круизный лайнер Costa Concordia.

© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Солдаты сидят в порту Изола-дель-Джильо перед круизным лайнером Costa Concordia, лежащим на мели.

Солдаты сидят в порту Изола-дель-Джильо перед круизным лайнером Costa Concordia, лежащим на мели. - Sputnik Молдова
7/10
© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Солдаты сидят в порту Изола-дель-Джильо перед круизным лайнером Costa Concordia, лежащим на мели.

© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Пассажиры Costa Concordia прибывают в Порто-Санто-Стефано после эвакуации с круизного лайнера Costa Concordia.

Пассажиры Costa Concordia прибывают в Порто-Санто-Стефано после эвакуации с круизного лайнера Costa Concordia. - Sputnik Молдова
8/10
© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Пассажиры Costa Concordia прибывают в Порто-Санто-Стефано после эвакуации с круизного лайнера Costa Concordia.

© REUTERS / Yara Nardi

Марио Пеллегрини, бывший вице-мэр острова Джильо, гуляет по пляжу у места крушения лайнера Costa Concordia.

Марио Пеллегрини, бывший вице-мэр острова Джильо, гуляет по пляжу у места крушения лайнера Costa Concordia. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Yara Nardi

Марио Пеллегрини, бывший вице-мэр острова Джильо, гуляет по пляжу у места крушения лайнера Costa Concordia.

© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Потерпевший крушение круизный лайнер Costa Concordia.

Потерпевший крушение круизный лайнер Costa Concordia. - Sputnik Молдова
10/10
© AFP 2021 / Filippo Monteforte

Потерпевший крушение круизный лайнер Costa Concordia.

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