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Курс валют на пятницу и выходные: доллар по 18 леев и евро на пути к 21 лею
Курс валют на пятницу и выходные: доллар по 18 леев и евро на пути к 21 лею
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-13T22:10+0200
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курс валют
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 14 января. Этот же курс будет действовать и в выходные дни. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 18,0153 лея.Евро станет дороже на 19 банов и закрепится на уровне 20,6500 лея.Что касается остальных валют, то 14 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2399 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6492 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1770 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20220113/kak-izmenilis-tseny-na-tovary-i-uslugi-v-moldove-za-god-47992567.html
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курс валют

Курс валют на пятницу и выходные: доллар по 18 леев и евро на пути к 21 лею

22:10 13.01.2022 (обновлено: 22:13 13.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 14 января. Этот же курс будет действовать и в выходные дни. Доллар, евро и остальные основные валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США подорожает на два бана и будет стоить 18,0153 лея.
Евро станет дороже на 19 банов и закрепится на уровне 20,6500 лея.
Что касается остальных валют, то 14 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2399 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6492 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1770 в пересчете на национальную валюту.
Как изменились цены на товары и услуги в Молдове (ЗАГЛУШКА) - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
Инфографика
Как изменились цены на товары и услуги в Молдове за год
17:00
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
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