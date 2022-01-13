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Миротворческие силы ОДКБ готовятся покинуть Казахстан
Миротворческие силы ОДКБ готовятся покинуть Казахстан
Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана
2022-01-13T09:24+0200
2022-01-13T09:24+0200
казахстан
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КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана, передает РИА Новости."В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Добавляется, что миротворцы приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.О начале организованного вывода миротворцев заявил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ранее отмечавший, что на это уйдет не более 10 дней. Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, добавил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах Токаева про сроки вывода миротворцев ОДКБ, заявил, что это целиком прерогатива Нур-Султана, Россия не имеет права вмешиваться.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ru.sputnik.md/20220112/mirotvortsy-odkb-rasskazali-kak-okhranyayut-strategicheskie-obekty-v-kazakhstane---47945671.html
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казахстан, одкб

Миротворческие силы ОДКБ готовятся покинуть Казахстан

09:24 13.01.2022
© Sputnik / Russian Defence Ministry / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
Военнослужащие из состава контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Russian Defence Ministry
/
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Началась подготовка техники и материальных средств для загрузки в самолеты.
КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана, передает РИА Новости.
"В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Добавляется, что миротворцы приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.

О начале организованного вывода миротворцев заявил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ранее отмечавший, что на это уйдет не более 10 дней. Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах Токаева про сроки вывода миротворцев ОДКБ, заявил, что это целиком прерогатива Нур-Султана, Россия не имеет права вмешиваться.
Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
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Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане
Вчера, 14:02

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Как выглядит резиденция президента Казахстана после беспорядков - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
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