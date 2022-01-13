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Миссия ОДКБ завершена: российские миротворцы начали вылетать из Алматы
Миссия ОДКБ завершена: российские миротворцы начали вылетать из Алматы
Первые подразделения российских десантников, выполнявших задачи в составе контингента ОДКБ в Казахстане, вернулись из Казахстана.
2022-01-13T20:32+0200
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Первые подразделения российских десантников, выполнявших задачи в составе контингента ОДКБ в Казахстане, вернулись из Казахстана.В четверг из Алматы уже вылетели первые подразделения миротворцев вместе с техникой. Четыре Ил-76 доставили их в место постоянной дислокации – Ивановскую область.Всего в Казахстане выполняли свою миссию более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Смотрите видео Sputnik, запечатлевшее кадры вылета первой группы.
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Миссия ОДКБ завершена: российские миротворцы начали вылетать из Алматы

20:32 13.01.2022
© Video: Министерство обороны России
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Миротворцы ОДКБ вернутся в свои страны в течение десяти дней. Кто-то полетит на самолетах, а кто-то (как подразделения Кыргызстана) поедет на своей технике.
Первые подразделения российских десантников, выполнявших задачи в составе контингента ОДКБ в Казахстане, вернулись из Казахстана.
В четверг из Алматы уже вылетели первые подразделения миротворцев вместе с техникой. Четыре Ил-76 доставили их в место постоянной дислокации – Ивановскую область.
Всего в Казахстане выполняли свою миссию более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
Смотрите видео Sputnik, запечатлевшее кадры вылета первой группы.
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