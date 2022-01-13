https://ru.sputnik.md/20220113/missiya-odkb-rossiyskie-mirotvortsy-48002574.html

Миссия ОДКБ завершена: российские миротворцы начали вылетать из Алматы

Миссия ОДКБ завершена: российские миротворцы начали вылетать из Алматы

Первые подразделения российских десантников, выполнявших задачи в составе контингента ОДКБ в Казахстане, вернулись из Казахстана.

2022-01-13T20:32+0200

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Первые подразделения российских десантников, выполнявших задачи в составе контингента ОДКБ в Казахстане, вернулись из Казахстана.В четверг из Алматы уже вылетели первые подразделения миротворцев вместе с техникой. Четыре Ил-76 доставили их в место постоянной дислокации – Ивановскую область.Всего в Казахстане выполняли свою миссию более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Смотрите видео Sputnik, запечатлевшее кадры вылета первой группы.

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видео, в мире, мультимедиа, казахстан, одкб, миротворцы