https://ru.sputnik.md/20220113/moldova-tovarnyy-znak-47967128.html

В Молдове использовать название страны в товарном знаке разрешат не всем

В Молдове использовать название страны в товарном знаке разрешат не всем

В правительстве решили подчинить строгим правилам использование топонима Молдова и различных государственных знаков.

2022-01-13T07:30+0200

2022-01-13T07:30+0200

2022-01-13T07:30+0200

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товар

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Право на использование официального или исторического наименования государства в товарном знаке, промышленном рисунке или модели будет предоставлено на основании нового положения, утвержденного правительством.Документ регулирует порядок рассмотрения заявлений, поданных физическими и юридическими лицами различных сфер деятельности, а также ограничения на использование названия государства. Согласно положению, для получения права на использование названия страны заявитель должен обратиться в специальную комиссию по рассмотрению соответствующих заявлений, состав и положение которой утверждены кабмином.Заявление, поступившее в комиссию будет подано в Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI), где будет рассматриваться в течение 30 дней.Если все необходимые условия будут соблюдены, а качество или характер продукта или услуги, предоставляемых заявителем, не нанесут ущерба имиджу или интересам государства, комиссия вынесет решение о предоставлении разрешения на использование названия республики. В противном случае комиссия выносит решение об отказе.

https://ru.sputnik.md/20211204/moldaviya-ili-moldova--istorik-o-tom-kak-pravilno-nazyvat-stranu-46941535.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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