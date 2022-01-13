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https://ru.sputnik.md/20220113/moldova-tovarnyy-znak-47967128.html
В Молдове использовать название страны в товарном знаке разрешат не всем
В Молдове использовать название страны в товарном знаке разрешат не всем
В правительстве решили подчинить строгим правилам использование топонима Молдова и различных государственных знаков.
2022-01-13T07:30+0200
2022-01-13T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Право на использование официального или исторического наименования государства в товарном знаке, промышленном рисунке или модели будет предоставлено на основании нового положения, утвержденного правительством.Документ регулирует порядок рассмотрения заявлений, поданных физическими и юридическими лицами различных сфер деятельности, а также ограничения на использование названия государства. Согласно положению, для получения права на использование названия страны заявитель должен обратиться в специальную комиссию по рассмотрению соответствующих заявлений, состав и положение которой утверждены кабмином.Заявление, поступившее в комиссию будет подано в Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI), где будет рассматриваться в течение 30 дней.Если все необходимые условия будут соблюдены, а качество или характер продукта или услуги, предоставляемых заявителем, не нанесут ущерба имиджу или интересам государства, комиссия вынесет решение о предоставлении разрешения на использование названия республики. В противном случае комиссия выносит решение об отказе.
https://ru.sputnik.md/20211204/moldaviya-ili-moldova--istorik-o-tom-kak-pravilno-nazyvat-stranu-46941535.html
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Юлия Липовая
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В Молдове использовать название страны в товарном знаке разрешат не всем

07:30 13.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausЗима в Кишиневе
Зима в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В правительстве Молдовы решили подчинить строгим правилам использование названия страны в товарных знаках.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Право на использование официального или исторического наименования государства в товарном знаке, промышленном рисунке или модели будет предоставлено на основании нового положения, утвержденного правительством.
Документ регулирует порядок рассмотрения заявлений, поданных физическими и юридическими лицами различных сфер деятельности, а также ограничения на использование названия государства.
Согласно положению, для получения права на использование названия страны заявитель должен обратиться в специальную комиссию по рассмотрению соответствующих заявлений, состав и положение которой утверждены кабмином.
Заявление, поступившее в комиссию будет подано в Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI), где будет рассматриваться в течение 30 дней.
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Если все необходимые условия будут соблюдены, а качество или характер продукта или услуги, предоставляемых заявителем, не нанесут ущерба имиджу или интересам государства, комиссия вынесет решение о предоставлении разрешения на использование названия республики. В противном случае комиссия выносит решение об отказе.
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