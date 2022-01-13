https://ru.sputnik.md/20220113/moldovagaz-oplatilo-postavki-gaz-dekabr-47976650.html

АО "Молдовагаз" полностью оплатило поставки газа за декабрь

АО "Молдовагаз" полностью оплатило поставки газа за декабрь

"Молдовагаз" полностью оплатила поставки газа за декабрь

2022-01-13T09:46+0200

2022-01-13T09:46+0200

2022-01-13T10:14+0200

в молдове

общество

молдова

газпром

поставки газа

"молдовагаз"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46301239_93:78:2987:1706_1920x0_80_0_0_6250a51eb44c177c52e8073c8957730a.jpg

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года. Об этом сообщили на официальной странице компании в Facebook и на сайте. Как отметили в "Молдовагаз", на данный момент в своей деятельности компания фокусируется на сборе всех платежей за декабрь и текущее потребление в январе, с целью перечисления ПАО "Газпром" оговоренных в контракте денежных средств."Администрация предприятия благодарит потребителей, погасивших свои счета до истечения их крайнего срока оплаты", - говорится в официальном сообщении компании. В "Молдовагаз" призывали всех потребителей оплатить фактурированные объемы природного газа в установленные сроки, которые истекают 15 января для небытовых, и 20 января для бытовых потребителей.Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке."Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220112/moldovagaz-priznala-nalichie-riska-prekrascheniya-postavok-gaza-47962212.html

https://ru.sputnik.md/20220111/schetnaya-palata-nachala-audit-moldovagaz-47927842.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, газпром, поставки газа, "молдовагаз"