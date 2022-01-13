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"Молдовагаз" получил подтверждение, что оплата поступила на счет "Газпрома"
"Молдовагаз" получил подтверждение, что оплата поступила на счет "Газпрома"
АО "Молдовагаз" получило банковское подтверждение, что деньги поступили на счета "Газпрома"
2022-01-13T12:37+0200
2022-01-13T15:39+0200
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. АО "Молдовагаз" получило банковское подтверждение, что деньги поступили на счета "Газпрома", об этом сообщил корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь "Молдовагаз" Александр Барбов. Эту информацию также должны подтвердить в "Газпроме". "На сегодняшний день в своей деятельности компания фокусируется на сборе всех платежей за декабрь и текущее потребление в январе с целью перечисления ПАО "Газпром" оговоренных в контракте денежных средств", – говорится в официальном сообщении "Молдовагаза". В то же время компания призвала всех потребителей оплатить фактурированные объемы природного газа в установленные сроки, которые истекают 15 января для небытовых и 20 января для бытовых потребителей.Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке."Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.
https://ru.sputnik.md/20220112/moldovagaz-priznala-nalichie-riska-prekrascheniya-postavok-gaza-47962212.html
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в молдове, газ, газпром, молдовагаз

"Молдовагаз" получил подтверждение, что оплата поступила на счет "Газпрома"

12:37 13.01.2022 (обновлено: 15:39 13.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Также подтверждение должны опубликовать и в российском концерне.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. АО "Молдовагаз" получило банковское подтверждение, что деньги поступили на счета "Газпрома", об этом сообщил корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь "Молдовагаз" Александр Барбов.
Эту информацию также должны подтвердить в "Газпроме".
"На сегодняшний день в своей деятельности компания фокусируется на сборе всех платежей за декабрь и текущее потребление в январе с целью перечисления ПАО "Газпром" оговоренных в контракте денежных средств", – говорится в официальном сообщении "Молдовагаза".
В то же время компания призвала всех потребителей оплатить фактурированные объемы природного газа в установленные сроки, которые истекают 15 января для небытовых и 20 января для бытовых потребителей.
Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".
Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.
Газовая конфорка - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
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"Молдовагаз" признал наличие риска прекращения поставок газа
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Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке.
"Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.
Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.
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