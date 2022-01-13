https://ru.sputnik.md/20220113/moldovagaz-poluchil-podtverzhdenie-chto-oplata-postupila-na-schet-gazproma-47984283.html

"Молдовагаз" получил подтверждение, что оплата поступила на счет "Газпрома"

"Молдовагаз" получил подтверждение, что оплата поступила на счет "Газпрома"

АО "Молдовагаз" получило банковское подтверждение, что деньги поступили на счета "Газпрома"

2022-01-13T12:37+0200

2022-01-13T12:37+0200

2022-01-13T15:39+0200

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. АО "Молдовагаз" получило банковское подтверждение, что деньги поступили на счета "Газпрома", об этом сообщил корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь "Молдовагаз" Александр Барбов. Эту информацию также должны подтвердить в "Газпроме". "На сегодняшний день в своей деятельности компания фокусируется на сборе всех платежей за декабрь и текущее потребление в январе с целью перечисления ПАО "Газпром" оговоренных в контракте денежных средств", – говорится в официальном сообщении "Молдовагаза". В то же время компания призвала всех потребителей оплатить фактурированные объемы природного газа в установленные сроки, которые истекают 15 января для небытовых и 20 января для бытовых потребителей.Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке."Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же.

https://ru.sputnik.md/20220112/moldovagaz-priznala-nalichie-riska-prekrascheniya-postavok-gaza-47962212.html

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