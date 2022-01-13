https://ru.sputnik.md/20220113/moldove-rossia-zapad-47950090.html

Смолин – о Молдове в конфликте России и Запада: лучше сидеть спокойно и не дергаться

Смолин – о Молдове в конфликте России и Запада: лучше сидеть спокойно и не дергаться

Аналитик рассказал о том, как действовать Молдове в условиях конфликта России и НАТО

2022-01-13T08:00+0200

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Смолин: Молдове сейчас лучше сидеть спокойно и не дергаться Смолин: Молдове сейчас лучше сидеть спокойно и не дергаться

Существует ли рецепт того, как Молдова сможет воспользоваться обострением ситуации в отношениях России и НАТО и извлечь из нее некие бонусы, – ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин.В нынешней ситуации сохранение нейтралитета и демонстрация многовекторности – лучший способ для Молдовы не пострадать и даже приобрести выгоды, уверен политолог."Не стоит рассчитывать на присоединение к блоку НАТО и ЕС. В идеале Молдова должна быть страной, которая не присоединяется ни к одной из сторон конфликта, но одновременно сохраняет оптимальные отношения и с ЕС, и с Румынией, и с Россией. Стопроцентная ставка на Евросоюз вряд ли поможет молдавской экономике и безопасности, которой и так ничто не угрожает", – заявил Смолин.Спокойствие, только спокойствие – именно это является рецептом успеха для Молдовы сейчас, говорит политолог.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. А 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия –НАТО. На 13 января намечены консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.

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