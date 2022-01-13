https://ru.sputnik.md/20220113/nato-demonstriruet-nedogovorosposobnost-47991555.html

Лавров: НАТО демонстрирует полную недоговороспособность

Лавров: НАТО демонстрирует полную недоговороспособность

Глава российского МИД рассказал о результатах заседания Совета Россия – НАТО, прошедшего в минувшую среду.

2022-01-13T21:30+0200

2022-01-13T21:30+0200

2022-01-13T21:30+0200

политика

россия

нато

сергей лавров

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Североатлантический альянс демонстрирует полную недоговороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Он рассказал, что российская сторона намерена дождаться от США и НАТО письменной реакции на предложения о гарантиях безопасности, и уже потом определять свои дальнейшие шаги. По словам главы МИД России, США дали обещание, что на следующей неделе "положат на бумагу" свой ответ по гарантиям безопасности, генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал ответ альянса в течение недели."Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что постараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе. Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, от имени североатлантического альянса тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию. Я думаю, что она поступит примерно в течение недели тоже, после чего мы будем докладывать вместе с министром обороны (РФ) президенту Российской Федерации", – сказал Лавров.Глава МИД Рф напомнил, что в прошлом США и Великобритания уже давали обещания Москве о нерасширении НАТО."Впоследствии (в 90-е премьер Британии – ред.) Джон Мейджор разговаривал с Дмитрием Язовым, тогдашним министром обороны Советского Союза, и на прямой вопрос Язова, можно ли нам опасаться позитивной реакции на тогдашние требования Польши, Венгрии присоединиться к НАТО, Мейджор заверил, что никаких планов на этот счет нет", – добавил глава российского МИД.Он подчеркнул, что Россия не может руководствоваться позицией НАТО по принятию новых членов."Мы не можем руководствоваться позицией НАТО, мы руководствуемся теми договоренностями, которые на высшем уровне подписали все страны ОБСЕ, в том числе все страны НАТО", – сказал российский министр.По его мнению, критика госсекретаря США действий Казахстана в рамках ОДКБ наглядно показала, как Вашингтон на самом деле относится к декларируемой ими "свободе выбора союзов", заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."В отношении выбора союзов не забудем то, что господин Блинкен сказал про Казахстан: он публично потребовал у Казахстана объяснений, почему Казахстан пригласил миротворцев из организации договора о коллективной безопасности. Это как? То есть, я не знаю, Черногория имеет право присоединяться к НАТО, а Казахстан, присоединившись к ОДКБ 30 лет назад, таким правом не обладает?", – сказал Лавров.Он назвал готовность США и НАТО обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности в Европе одним из конкретных результатов переговоров."Если он будет рассматриваться в отрыве от главного требования – нерасширения НАТО на восток, – он едва ли будет иметь существенное значение", – добавил глава МИД РФ.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг, 13 января, походят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. На 13 января намечены консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ru.sputnik.md/20220112/dialog-rossiya-nato-47969921.html

https://ru.sputnik.md/20220110/ryabkov-peregovory-garantiyam-bezopasnosti-47907603.html

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россия, нато, сергей лавров