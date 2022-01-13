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Тулянцев: как НАТО использует Молдову в своих целях
Тулянцев: как НАТО использует Молдову в своих целях
Эксперт проанализировал сотрудничество властей республики с НАТО
2022-01-13T09:00+0200
2022-01-13T09:00+0200
радио
нейтралитет
нато
молдова
опасность
действия
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Тулянцев: как НАТО использует Молдову в своих целях
Тулянцев: как НАТО использует Молдову в своих целях
Согласно положениям конституции, Молдова обладает статусом постоянного военного нейтралитета, однако не раз за прошедшие несколько лет ограниченный контингент молдавских военнослужащих принимал участие в гуманитарных миссиях Североатлантического альянса.Как руководство НАТО может обойти нейтралитет Молдовы и использовать ситуацию в стране в угоду своим интересам? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик, общественный деятель Игорь Тулянцев."Понятно, что по Конституции Молдова - нейтральная страна, хотя с 90-х годов наши военнослужащие принимали участие в миссиях НАТО за рубежом, в центре Кишинева в здании Государственного университета уже не одно десятилетие работает офис Североатлантического альянса, где, я уверен, довольно успешно "промывают мозги" местной молодежи", - сказал собеседник.Эксперт напомнил: не так давно, в прошлом году, военный контингент Молдовы уже принял участие в полномасштабных учениях НАТО в Румынии, что уже полностью идет вразрез с Конституцией Молдовы, с положениями о нейтралитете.По словам Тулянцева, у Запада не хватает смелости открыто признать, что НАТО через свои действия в постсоветских республиках завуалированно действует против России. Поэтому эксперт счел оправданными и логичными заявления президента РФ Владимира Путина о "красных линиях" геополитических интересов России и нерасширения Североатлантического альянса на Восток. Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что конституция страны исключает вступление республики в НАТО, а менять основной закон страны пока никто не планирует.Согласно конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице РМ действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдовы в альянс.
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Андрей Петрик
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нейтралитет, нато, молдова, опасность, действия, аудио

Тулянцев: как НАТО использует Молдову в своих целях

09:00 13.01.2022
Радио
Тулянцев: как НАТО использует Молдову в своих целях
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Эксперт проанализировал сотрудничество властей республики с НАТО и разъяснил, какие цели может преследовать в Молдове Североатлантический альянс.
Согласно положениям конституции, Молдова обладает статусом постоянного военного нейтралитета, однако не раз за прошедшие несколько лет ограниченный контингент молдавских военнослужащих принимал участие в гуманитарных миссиях Североатлантического альянса.
Как руководство НАТО может обойти нейтралитет Молдовы и использовать ситуацию в стране в угоду своим интересам? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик, общественный деятель Игорь Тулянцев.
"Понятно, что по Конституции Молдова - нейтральная страна, хотя с 90-х годов наши военнослужащие принимали участие в миссиях НАТО за рубежом, в центре Кишинева в здании Государственного университета уже не одно десятилетие работает офис Североатлантического альянса, где, я уверен, довольно успешно "промывают мозги" местной молодежи", - сказал собеседник.
Эксперт напомнил: не так давно, в прошлом году, военный контингент Молдовы уже принял участие в полномасштабных учениях НАТО в Румынии, что уже полностью идет вразрез с Конституцией Молдовы, с положениями о нейтралитете.
"Все эти вещи не могут не беспокоить Российскую Федерацию, когда у ее границ Западом фактически выстраивается определенная военная стратегия. Правда, американцы и европейцы не могут объяснить, против кого они пытаются настроить некоторые постсоветские республики", - добавил политический аналитик.
По словам Тулянцева, у Запада не хватает смелости открыто признать, что НАТО через свои действия в постсоветских республиках завуалированно действует против России. Поэтому эксперт счел оправданными и логичными заявления президента РФ Владимира Путина о "красных линиях" геополитических интересов России и нерасширения Североатлантического альянса на Восток.
Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что конституция страны исключает вступление республики в НАТО, а менять основной закон страны пока никто не планирует.
Согласно конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице РМ действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдовы в альянс.
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