https://ru.sputnik.md/20220113/ne-dat-zamerznut-v-pridnestrove-gotovy-k-chrezvychaynym-situatsiyam-47990572.html

Не дать замерзнуть: в Приднестровье готовы к чрезвычайным ситуациям

Не дать замерзнуть: в Приднестровье готовы к чрезвычайным ситуациям

В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям региона рассказали, как и где можно спастись от мороза людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

2022-01-13T16:15+0200

2022-01-13T16:15+0200

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общество

в молдове

приднестровье

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ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровье пережило одну из самых холодных ночей этой зимы. Температура понизилась до –13. По всему региону были развернуты пункты временного обогрева и размещения граждан. Только в Тирасполе оборудовано 17 таких мест, три из которых открыты круглосуточно.Остальные пункты временного обогрева работают в течение дня в режиме рабочего времени. Один из них – в культурно-досуговом центре "Мир". Здесь можно укрыться от мороза и выпить горячего чаю.Спасатели отмечают, что в этом году критических обращений не было. А вот прошлогодний случай им никак не забыть: в правоохранительные органы обратилась женщина, у которой сгорел дом. Ее определили в пункт временного размещения, затем – в дом престарелых.В Тирасполе бездомные могут укрыться от морозов, обратившись в УВД города. Там предусмотрены медпомощь, питание и ночевка. "Приютить смогут каждого, кто в этом нуждается", – сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.На случай снежных заносов у спасателей есть спецтехника. Освободить из грязи или снежного плена застрявший автомобиль сможет "Урал", а вот ЗиЛ – как передвижной дом на колесах. В нем есть печь-"буржуйка", дрова, генератор для зарядки мобильных телефонов. Передвижные пункты временного обогрева есть во всех городах Приднестровья. В зависимости от ситуации, спецтехника может менять место дислокации – располагаться на трассах или в черте города.Правоохранительные органы призывают всех граждан региона быть предельно внимательными.Синоптики прогнозируют в ближайшее время небольшое потепление, а затем вторую волну январских заморозков. Приднестровские спасатели готовятся к ухудшению погодных условий.

https://ru.sputnik.md/20220113/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-zheltyy-kod-47987665.html

приднестровье

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