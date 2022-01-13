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Не дать замерзнуть: в Приднестровье готовы к чрезвычайным ситуациям
Не дать замерзнуть: в Приднестровье готовы к чрезвычайным ситуациям
В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям региона рассказали, как и где можно спастись от мороза людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
2022-01-13T16:15+0200
2022-01-13T16:15+0200
2022-01-13T16:33+0200
общество
в молдове
приднестровье
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ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровье пережило одну из самых холодных ночей этой зимы. Температура понизилась до –13. По всему региону были развернуты пункты временного обогрева и размещения граждан. Только в Тирасполе оборудовано 17 таких мест, три из которых открыты круглосуточно.Остальные пункты временного обогрева работают в течение дня в режиме рабочего времени. Один из них – в культурно-досуговом центре "Мир". Здесь можно укрыться от мороза и выпить горячего чаю.Спасатели отмечают, что в этом году критических обращений не было. А вот прошлогодний случай им никак не забыть: в правоохранительные органы обратилась женщина, у которой сгорел дом. Ее определили в пункт временного размещения, затем – в дом престарелых.В Тирасполе бездомные могут укрыться от морозов, обратившись в УВД города. Там предусмотрены медпомощь, питание и ночевка. "Приютить смогут каждого, кто в этом нуждается", – сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.На случай снежных заносов у спасателей есть спецтехника. Освободить из грязи или снежного плена застрявший автомобиль сможет "Урал", а вот ЗиЛ – как передвижной дом на колесах. В нем есть печь-"буржуйка", дрова, генератор для зарядки мобильных телефонов. Передвижные пункты временного обогрева есть во всех городах Приднестровья. В зависимости от ситуации, спецтехника может менять место дислокации – располагаться на трассах или в черте города.Правоохранительные органы призывают всех граждан региона быть предельно внимательными.Синоптики прогнозируют в ближайшее время небольшое потепление, а затем вторую волну январских заморозков. Приднестровские спасатели готовятся к ухудшению погодных условий.
https://ru.sputnik.md/20220113/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-zheltyy-kod-47987665.html
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в молдове, приднестровье
Не дать замерзнуть: в Приднестровье готовы к чрезвычайным ситуациям
16:15 13.01.2022 (обновлено: 16:33 13.01.2022)
В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям региона рассказали, как и где можно спастись от мороза людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровье пережило одну из самых холодных ночей этой зимы. Температура понизилась до –13. По всему региону были развернуты пункты временного обогрева и размещения граждан. Только в Тирасполе оборудовано 17 таких мест, три из которых открыты круглосуточно.
Остальные пункты временного обогрева работают в течение дня в режиме рабочего времени. Один из них – в культурно-досуговом центре "Мир". Здесь можно укрыться от мороза и выпить горячего чаю.
"Такие пункты временного обогрева предназначены для категории лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Например, случилось ЧП (землетрясение, отключение электро- или газоснабжения) или, например, поломался автобус – негде людей разместить. При определенных условиях на территории этого центра можно разместить до 60 человек", – объяснил начальник отдела по делам Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Тирасполю Евгений Щемененко.
Спасатели отмечают, что в этом году критических обращений не было. А вот прошлогодний случай им никак не забыть: в правоохранительные органы обратилась женщина, у которой сгорел дом. Ее определили в пункт временного размещения, затем – в дом престарелых.
В Тирасполе бездомные могут укрыться от морозов, обратившись в УВД города. Там предусмотрены медпомощь, питание и ночевка. "Приютить смогут каждого, кто в этом нуждается", – сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
На случай снежных заносов у спасателей есть спецтехника. Освободить из грязи или снежного плена застрявший автомобиль сможет "Урал", а вот ЗиЛ – как передвижной дом на колесах. В нем есть печь-"буржуйка", дрова, генератор для зарядки мобильных телефонов. Передвижные пункты временного обогрева есть во всех городах Приднестровья. В зависимости от ситуации, спецтехника может менять место дислокации – располагаться на трассах или в черте города.
"За текущий зимний период у нас был только один случай обращения в передвижной пункт обогрева. Мужчина в дороге посреди ночи остался без связи и постучался к нам. В передвижном пункте обогрева он смог зарядить свой телефон и связаться с родственниками", – говорит заместитель начальника аварийно-спасательного подразделения майор Александр Якутко.
Правоохранительные органы призывают всех граждан региона быть предельно внимательными.
"Если вы увидели на улице человека, которому негде жить, он оказался в сложной жизненной ситуации или в мороз не смог добраться домой, сообщите об этом в одну из экстренных служб по номерам: 101 или 102", – отмечает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Синоптики прогнозируют в ближайшее время небольшое потепление, а затем вторую волну январских заморозков. Приднестровские спасатели готовятся к ухудшению погодных условий.