https://ru.sputnik.md/20220113/odkb-sygrali-ochen-vazhnuyu-rol-stabilizatsii-situatsii-kazakhstane-putin-47993403.html
Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане – Путин
Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане – Путин
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении российского участия в миссии ОДКБ в Казахстане.
2022-01-13T16:45+0200
2022-01-13T16:45+0200
2022-01-13T16:45+0200
россия
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о выполнении Россией задач в Казахстане в рамках сотрудничества по линии ОДКБ, передает РИА Новости.Президент России провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которой обсуждалась миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане.Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что вывод Вооруженных сил начинается 13 января и завершится к 19 января. Ранее в этот же день министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана."В целом надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили", – сказал Владимир Путин на встрече с Шойгу.Министр обороны доложил, что Воздушно-космические силы России 14-ю бортами 14 января осуществят вывоз всех миротворцев Армении, Таджикистана, Белоруссии из Казахстана. Киргизские миротворцы выйдут из республики своим ходом, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Начинаем вывод сегодня. Завтра 14-ю бортами выводим все силы наших коллег – Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят – с учетом того, что они рядом, – своим ходом. Далее в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа", – сказал Шойгу в четверг на встрече с президентом Владимиром Путиным.Сергей Шойгу также рассказал, как была организована миротворческая операция ОДКБ в Казахстане.Он также доложил, что Генеральный штаб РФ находился "в постоянном контакте с коллегами из, естественно, Казахстана, как и со всеми министрами обороны"."Организовали воздушный мост. Задействовано было более 80 воздушных судов военно-транспортной авиации, так как надо было перебросить миротворческие силы всех стран – членов ОДКБ: это и Белоруссия, и Армения, и Киргизия, и Таджикистан, и, безусловно, контингент российских войск вместе с техникой", – сказал министр обороны РФ.Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане: благодаря им удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны."Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны", – добавил президент РФ.Он также особо отметил слаженную работу военно-транспортной авиации в Казахстане.Президент России также заявил, что после успешной операции ОДКБ в Казахстане руководство республики сможет в спокойном режиме и в диалоге с обществом решать социально-экономические вопросы.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ru.sputnik.md/20220113/zas-odkb-okazala-kazakhstanu-ne-tolko-voennuyu-podderzhku-47989096.html
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в мире, владимир путин, сергей шойгу, одкб
Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане – Путин
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении российского участия в миссии ОДКБ в Казахстане.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил о выполнении Россией задач в Казахстане в рамках сотрудничества по линии ОДКБ, передает РИА Новости
.
Президент России провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которой обсуждалась миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что вывод Вооруженных сил начинается 13 января и завершится к 19 января. Ранее в этот же день министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана.
"В целом надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили", – сказал Владимир Путин на встрече с Шойгу.
Министр обороны доложил, что Воздушно-космические силы России 14-ю бортами 14 января осуществят вывоз всех миротворцев Армении, Таджикистана, Белоруссии из Казахстана. Киргизские миротворцы выйдут из республики своим ходом, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Начинаем вывод сегодня. Завтра 14-ю бортами выводим все силы наших коллег – Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят – с учетом того, что они рядом, – своим ходом. Далее в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа", – сказал Шойгу в четверг на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Сергей Шойгу также рассказал, как была организована миротворческая операция ОДКБ в Казахстане.
"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности, по решению президентов и председателей правительств глав государств – членов ОДКБ немедленно приступили к планированию и осуществлению операции по созданию и переброске задействованных миротворческих сил ОДКБ", – сказал Шойгу.
Он также доложил, что Генеральный штаб РФ находился "в постоянном контакте с коллегами из, естественно, Казахстана, как и со всеми министрами обороны".
"Организовали воздушный мост. Задействовано было более 80 воздушных судов военно-транспортной авиации, так как надо было перебросить миротворческие силы всех стран – членов ОДКБ: это и Белоруссия, и Армения, и Киргизия, и Таджикистан, и, безусловно, контингент российских войск вместе с техникой", – сказал министр обороны РФ.
Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане: благодаря им удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны.
"Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане – нашего ближайшего партнера, союзника. Эта оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", – сказал Путин.
"Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны", – добавил президент РФ.
Он также особо отметил слаженную работу военно-транспортной авиации в Казахстане.
"Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно", – сказал Путин.
Президент России также заявил, что после успешной операции ОДКБ в Казахстане руководство республики сможет в спокойном режиме и в диалоге с обществом решать социально-экономические вопросы.
"То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера", – сказал Путин.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.