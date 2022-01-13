https://ru.sputnik.md/20220113/odkb-sygrali-ochen-vazhnuyu-rol-stabilizatsii-situatsii-kazakhstane-putin-47993403.html

Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане – Путин

Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане – Путин

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении российского участия в миссии ОДКБ в Казахстане.

2022-01-13T16:45+0200

2022-01-13T16:45+0200

2022-01-13T16:45+0200

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о выполнении Россией задач в Казахстане в рамках сотрудничества по линии ОДКБ, передает РИА Новости.Президент России провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которой обсуждалась миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане.Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что вывод Вооруженных сил начинается 13 января и завершится к 19 января. Ранее в этот же день министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана."В целом надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили", – сказал Владимир Путин на встрече с Шойгу.Министр обороны доложил, что Воздушно-космические силы России 14-ю бортами 14 января осуществят вывоз всех миротворцев Армении, Таджикистана, Белоруссии из Казахстана. Киргизские миротворцы выйдут из республики своим ходом, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Начинаем вывод сегодня. Завтра 14-ю бортами выводим все силы наших коллег – Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят – с учетом того, что они рядом, – своим ходом. Далее в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа", – сказал Шойгу в четверг на встрече с президентом Владимиром Путиным.Сергей Шойгу также рассказал, как была организована миротворческая операция ОДКБ в Казахстане.Он также доложил, что Генеральный штаб РФ находился "в постоянном контакте с коллегами из, естественно, Казахстана, как и со всеми министрами обороны"."Организовали воздушный мост. Задействовано было более 80 воздушных судов военно-транспортной авиации, так как надо было перебросить миротворческие силы всех стран – членов ОДКБ: это и Белоруссия, и Армения, и Киргизия, и Таджикистан, и, безусловно, контингент российских войск вместе с техникой", – сказал министр обороны РФ.Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане: благодаря им удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны."Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны", – добавил президент РФ.Он также особо отметил слаженную работу военно-транспортной авиации в Казахстане.Президент России также заявил, что после успешной операции ОДКБ в Казахстане руководство республики сможет в спокойном режиме и в диалоге с обществом решать социально-экономические вопросы.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ru.sputnik.md/20220113/zas-odkb-okazala-kazakhstanu-ne-tolko-voennuyu-podderzhku-47989096.html

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