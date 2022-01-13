https://ru.sputnik.md/20220113/omikron-moldova-koshmar-47966022.html
"Омикрон" пришел – ждет ли Молдову кошмар
"Омикрон" пришел – ждет ли Молдову кошмар
Какой будет новая волна коронавируса
2022-01-13T08:30+0200
2022-01-13T08:30+0200
2022-01-13T08:30+0200
радио
болезнь
эпидемия
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"Омикрон" уже в Молдове – это закономерно и ожидаемо, об этом говорили эксперты. Какие масштабы новой волны нас ждут? Сколько человек заболеет? Справится ли молдавская система здравоохранения? Есть ли у "омикрона" специфические симптомы и когда нужно бить в набат? Поможет ли вакцинация и сколько бустерных доз понадобится?На все эти вопросы ответят российские и молдавские эксперты: вирусолог, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Минздрава РФ Анатолий Альтштейн, профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко, эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук и заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
болезнь, эпидемия, карантин
"Омикрон" пришел – ждет ли Молдову кошмар
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" пытаемся оценить масштабы новой волны коронавируса в стране.
"Омикрон" уже в Молдове – это закономерно и ожидаемо, об этом говорили эксперты. Какие масштабы новой волны нас ждут? Сколько человек заболеет? Справится ли молдавская система здравоохранения? Есть ли у "омикрона" специфические симптомы и когда нужно бить в набат? Поможет ли вакцинация и сколько бустерных доз понадобится?
На все эти вопросы ответят российские и молдавские эксперты: вирусолог, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Минздрава РФ Анатолий Альтштейн, профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко, эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук и заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.