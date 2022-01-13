https://ru.sputnik.md/20220113/otvet-nato-srok-sputnik-m-covid-mir-47974965.html

Пока все спали: ожидание ответа от НАТО, сроки для "Спутника М" и COVID мире

Пока все спали: ожидание ответа от НАТО, сроки для "Спутника М" и COVID мире

Пока все спали: ожидание ответа от НАТО, сроки для "Спутника М" и COVID мире

2022-01-13T08:36+0200

2022-01-13T08:36+0200

2022-01-13T08:36+0200

россия

нато

вакцина

спутник

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КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Россия ждет от США и их союзников аргументированного письменного ответа на свои предложения по поводу европейской безопасности, передает РИА Новости. Российские дипломаты представили проекты соглашений с США и НАТО о дополнительных взаимных гарантиях безопасности, включая отказ от расширения североатлантического альянса на восток за счет бывших советских республик."Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений", - заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Российская и американская делегация в понедельник встретились в Женеве в формате двустороннего диалога о стратегической стабильности, в среду состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а на четверг планирует продолжение дискуссии на площадке ОБСЕ в Вене.Выпуск вакцины "Спутник М" в гражданский оборотПоступление в гражданский оборот российской вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", - сказал Гинцбург.Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 315 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 315 миллионов 390 тысяч 402. Из них 5 510 327 скончались. Применены свыше 9 532 535 938 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (62 727 044). Следом идут Индия (36 070 510) и Бразилия (22 636 359).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 14 956 864 случаев, в России – 10 520 898 случая заражения, во Франции –13 042 603, в Турции - 10 119 884, на Украине – 3 890 974, в Румынии – 1 857 502.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1420 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 383 544.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 406.

https://ru.sputnik.md/20220112/sovet-rossiya-nato-47971442.html

https://ru.sputnik.md/20211228/vaktsina-sputnik-m-rekomendatsii-covid-47580266.html

https://ru.sputnik.md/20220112/moldova-medrabotnik-covid-47973014.html

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россия, нато, вакцина, спутник