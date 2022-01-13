https://ru.sputnik.md/20220113/pervyy-polet-tu-160m2-48006171.html

Первый полет нового ракетоносца Ту-160М2: большой привет Вашингтону и Брюсселю

Первый полет нового ракетоносца Ту-160М2: большой привет Вашингтону и Брюсселю

Дипломатическим убеждением или военно-техническим принуждением, Москва заставит США и НАТО выстраивать равноправные отношения с Россией и ее союзниками.

2022-01-13T23:32+0200

2022-01-13T23:32+0200

2022-01-13T23:32+0200

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самолет

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Собранный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М2 в небе над Казанью – новое высокотехнологичное свидетельство завершения геополитической игры по правилам Запада, и развитие эффективной российской системы контрсдерживания и контрустрашения, как ее определил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.Построенный на Казанском авиазаводе новый стратегический ракетоносец Ту-160М2 с изменяемой геометрией крыла совершил первый полет 12 января. Серийный выпуск модернизированных на 80% "Белых лебедей" отвечает внешним вызовам безопасности, условиям сложной международной обстановки, и развернут по решению российского президента Владимира Путина.Это первый серийный ракетоносец новой сборки из десяти, заказанных в 2018 году. Все самолеты в рамках контракта должны быть построены до 2027 года (общая стоимость 150 млрд рублей). По данным "Туполева", Минобороны РФ планирует закупить около 50 таких машин. Одновременно глубокую модернизацию проходят 15 строевых ракетоносцев Ту-160.Машины новой сборки и глубоко модернизированные строевые Ту-160 внешне отличаются только маркировкой – Ту-160М2 и Ту-160М соответственно.Боевая платформа Ту-160 – важный компонент ядерной триады РФ, орудие сдерживания, обеспечивающее паритет России и НАТО. Ракетоносец Ту-160М2 – один из самых масштабных и высокотехнологичных проектов авиационной промышленности РФ.Самолет строится с модернизированными двигателями НК-32-02, системами управления, навигации, управления вооружением – на принципиально новой (цифровой) технологической базе. На Казанском авиазаводе (филиал "Туполева") модернизировано оборудование цехов, летно-испытательная база, запущена крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана.Синергетический эффект производства и рост могущества машины обеспечивают передовые предприятия металлургии, авиастроения, машиностроения корпорации "Ростех". В кооперации по производству Ту-160 до 2000 года участвовали 700 предприятий, аналогичную цепочку пришлось создавать заново.Тактика высоких технологийПерспективы боевой платформы Ту-160 значительны, дальнейшее развитие проекта позволит интегрировать новые виды вооружения: гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты с обычной или ядерной боевой частью, предназначенные для поражения наземных и морских целей в удаленных географических районах, в глубоком тылу противника.Ту-160 – единственный в мире стратегический бомбардировщик, который способен длительное время поддерживать скорость в 2 Маха. Уникальная конструкция крыла (в разных позициях стреловидности размах составляет от 35 до 55 метров) позволяет "Белому лебедю" выходить на сверхзвуковую скорость в режиме форсажа до 2200 км/час, и удерживать ее в течение 45 минут, преодолевая рубежи ПВО противника с боевой нагрузкой до 45 тонн. Американские бомбардировщики таких возможностей не имеют.Стратегический Ту-160М способен действовать, не входя в зону ПВО противника. Револьверные пусковые установки позволяют нести в отсеках 12 крылатых ракет. Максимальная дальность новой малозаметной крылатой ракеты Х-101 – 5500 километров. Обычная модификация Х-101 имеет боевую часть мощностью около 400 килограммов в тротиловом эквиваленте, а специальная (Х-102) оснащена термоядерной боеголовкой мощностью от 250 килотонн до мегатонны. В отличие от прежней ядерной модификации Ту-160 (до 2000 года был выпущен серией в 36 единиц –, современный ракетоносец многофункционален. Ту-160М не раз демонстрировали высокую эффективность в Сирии.За счет модернизации авиадвигатель НК-32-02 стал экономичнее, что позволяет увеличить максимальную дальность полета до 15 тысяч километров. Все строевые Ту-160 переоснастят двигателями НК-32 второй серии до 2030 года. Для понимания возможностей боевой платформы, в рамках двустороннего военного сотрудничества пара "Белых лебедей" ранее совершила беспосадочный перелет из России в ЮАР, преодолев за 13 часов более 11 тысяч километров. Северная Америка или остров Великобритания находятся значительно ближе.По версии авторитетного американского журнала Aviation Week & Space Technology, Ту-160 в 2020 году вошел в список наиболее значимых мировых достижений в области военной авиации, однако Ту-160М2 – совершенно новый самолет с качественно иным ракетным арсеналом. Западные "партнеры" наверняка заметили и оценили "второе пришествие" Blackjack (код НАТО).Напомню, Ту-160 разрабатывался в СССР как ответ на американский стратегический ракетоносец Rockwell B-1 Lancer. Дозвуковые бомбардировщики Ту-95 и М-4 не могли эффективно преодолевать натовскую систему ПВО. В результате появился уникальный сверхзвуковой стратегический ракетоносец, самый быстрый и грузоподъемный из всех находившихся на вооружении. "Белый лебедь" установил 46 мировых рекордов. Значительный технологический задел Ту-160 обеспечивает новой машине большое будущее, и охлаждает многие горячие головы в Вашингтоне и Брюсселе.В России столь же успешно развиваются проекты модернизации и серийного производства истребителя МиГ-31БМ и сверхтяжелого вертолета Ми-26Т2В. Зарубежных аналогов не существует (не касаясь даже новейшего Су-57 пятого поколения).По данным справочника World Air Forces 2022 и мирового рейтинга военной мощи Global Firepower, Вооруженные силы России обладают вторым по численности в мире парком военной авиации – 4173 единицы. По количеству летательных аппаратов ВВС США пока впереди, однако не располагают гиперзвуковыми технологиями в металле. В России принято на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, специалисты занимаются увеличением их скорости и дальности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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https://ru.sputnik.md/20210211/video-rossiyskie-raketonostsy-tu-160-sovershili-polet-nad-tremya-moryami-33585698.html

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россия, колумнистика, самолет