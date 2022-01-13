https://ru.sputnik.md/20220113/peskov-vozmozhnykh-sanktsiyakh-ssha-popytka-okazat-davlenie-rossiyu-47982822.html

Песков - о возможных санкциях США: это попытка оказать давление на Россию

Песков - о возможных санкциях США: это попытка оказать давление на Россию

Пресс-секретарь президента России озвучил позицию Москвы относительно возможных санкций со стороны Соединенных Штатов.

2022-01-13T14:25+0200

2022-01-13T14:25+0200

2022-01-13T14:25+0200

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запад

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КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Априори бессмысленной попыткой оказать давление на Россию назвал сообщения о возможных новых санкциях США во время продолжающихся переговоров по безопасности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Он также отметил, что Россия крайне негативно относится к возможным новым санкциям США и считает, что они не способствуют формированию конструктивной атмосферы на переговорах по гарантиям безопасности."Относимся крайне негативно. И они не способствуют дальнейшим поискам взаимоприемлемых решений. Они не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжения трехступенчатых переговоров", - заявил Песков.Законопроект, представленный накануне сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Однако Москва пока не планирует отвечать на санкции и хочет надеяться, что это лишь громкие заявления и "бряцание", уточнил он.Он подчеркнул, что возможные новые санкции США с учетом неминуемого ответа России можно приравнять к инициативе по разрыву отношений."Речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений", - сказал Песков."Формулировки этих санкций, по крайней мере, кроме как так, трактовать невозможно", - добавил он.При этом Песков подчеркнул: Россия настроена продолжить диалог с США, но нужен конкретный результат."В России никогда не было дефицита политической воли к переговорам, к продолжению переговоров. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. И я не сомневаюсь, что не будет дефицита к политической воле продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании: по этим принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Путин смысл в продолжении переговоров с США, планируется ли, что президенты США и РФ будут лично следить за ними.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. А 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия –НАТО. Переговоры продлились больше четырех часов.Россию на этом заседании представляла межведомственная делегация МИД и Минобороны во главе с заместителем министра иностранных РФ Александром Грушко, в ее состав также вошел замглавы Минобороны Александр Фомин, участвовавший в переговорах в Женеве. Со стороны НАТО во встрече участвовали высокопоставленные дипломаты из трех десятков стран-союзниц, председательствовал на переговорах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.На 13 января намечены консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ru.sputnik.md/20220112/dialog-rossiya-nato-47969921.html

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