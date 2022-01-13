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Песков - о возможных санкциях США: это попытка оказать давление на Россию
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Пресс-секретарь президента России озвучил позицию Москвы относительно возможных санкций со стороны Соединенных Штатов.
КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Априори бессмысленной попыткой оказать давление на Россию назвал сообщения о возможных новых санкциях США во время продолжающихся переговоров по безопасности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Оцениваем, конечно, появление подобных документов и такие заявления крайне негативно. Особенно на фоне продолжающейся серии переговоров. Пускай неудачных, но переговоров. Конечно, совмещение по времени этих заявлений и переговоров - это попытка оказать давление на Москву, она априори бессмысленная", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что Россия крайне негативно относится к возможным новым санкциям США и считает, что они не способствуют формированию конструктивной атмосферы на переговорах по гарантиям безопасности.
"Относимся крайне негативно. И они не способствуют дальнейшим поискам взаимоприемлемых решений. Они не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжения трехступенчатых переговоров", - заявил Песков.
Законопроект, представленный накануне сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Однако Москва пока не планирует отвечать на санкции и хочет надеяться, что это лишь громкие заявления и "бряцание", уточнил он.
Однако Москва пока не планирует отвечать на санкции и хочет надеяться, что это лишь громкие заявления и "бряцание", уточнил он.
"Москва пока ничего не планирует отвечать, потому что мы все-таки хотим надеяться на победу хоть какого-то здравого смысла и хотим надеяться на то, что это только громкие заявления и такое "бряцание" - по-русски прекрасное слово, дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну", - заявил пресс-секретарь президента России.
Он подчеркнул, что возможные новые санкции США с учетом неминуемого ответа России можно приравнять к инициативе по разрыву отношений.
"Речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений", - сказал Песков.
"Речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений", - сказал Песков.
"Формулировки этих санкций, по крайней мере, кроме как так, трактовать невозможно", - добавил он.
При этом Песков подчеркнул: Россия настроена продолжить диалог с США, но нужен конкретный результат.
"В России никогда не было дефицита политической воли к переговорам, к продолжению переговоров. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. И я не сомневаюсь, что не будет дефицита к политической воле продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании: по этим принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Путин смысл в продолжении переговоров с США, планируется ли, что президенты США и РФ будут лично следить за ними.
РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. А 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия –НАТО. Переговоры продлились больше четырех часов.
Россию на этом заседании представляла межведомственная делегация МИД и Минобороны во главе с заместителем министра иностранных РФ Александром Грушко, в ее состав также вошел замглавы Минобороны Александр Фомин, участвовавший в переговорах в Женеве. Со стороны НАТО во встрече участвовали высокопоставленные дипломаты из трех десятков стран-союзниц, председательствовал на переговорах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
На 13 января намечены консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.