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Подорожания продолжаются: НАРЭ публикует цены на топливо на пятницу
Подорожания продолжаются: НАРЭ публикует цены на топливо на пятницу
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 14 января.
2022-01-13T12:19+0200
2022-01-13T15:37+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 14 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на девять банов, до 21,93 лея за литр.Цена на дизтопливо тоже вырастет на 15 банов, до 18,71 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Подорожания продолжаются: НАРЭ публикует цены на топливо на пятницу

12:19 13.01.2022 (обновлено: 15:37 13.01.2022)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на АЗС
Топливные пистолеты на АЗС - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на пятницу.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 14 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на девять банов, до 21,93 лея за литр.
Цена на дизтопливо тоже вырастет на 15 банов, до 18,71 лея за литр.
С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
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