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Подорожания продолжаются: НАРЭ публикует цены на топливо на пятницу

Подорожания продолжаются: НАРЭ публикует цены на топливо на пятницу

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 14 января.

2022-01-13T12:19+0200

2022-01-13T12:19+0200

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 14 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на девять банов, до 21,93 лея за литр.Цена на дизтопливо тоже вырастет на 15 банов, до 18,71 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин