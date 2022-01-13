Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220113/pogodnye-rekordy-47971909.html
Погодные рекорды Молдовы 13 января
Погодные рекорды Молдовы 13 января
Какой была температура 13 января в Молдове в разные годы.
2022-01-13T00:01+0200
2022-01-13T00:01+0200
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47587326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c279889c666fb5333b46a72ccfe2c88.jpg
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 13 января был зарегистрирован более 70 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1943 году столбик термометра опустился до –23,0 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 13 января зарегистрировали в 1998 году. Тогда воздух прогрелся до +12,1 градусов.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 13 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211116/kholod-noch-koster-kak-greyutsya-migranty-belorussko-polskoy-granitse-46442052.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47587326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c514455bb48babe0c2f10129815aa1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 13 января

00:01 13.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПоследствия снегопада в Кишиневе
Последствия снегопада в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 13 января был зарегистрирован более 70 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1943 году столбик термометра опустился до –23,0 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 13 января зарегистрировали в 1998 году. Тогда воздух прогрелся до +12,1 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 13 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,1 градуса.
Беженец с Ближнего Востока раздувает костер неподалеку от пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
Фото
Холод, ночь, костер: как греются мигранты на белорусско-польской границе
16 ноября 2021, 12:00
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 13 января
ВчераВ Молдове медработникам, заболевшим COVID, будут выплачивать пособие
ВчераКарантин по коронавирусу в Швейцарии сократят вдвое
ВчераКурс валют на четверг: доллар и евро продолжают расти
ВчераЭксперты об энергокризисе: Молдова находится в ситуации гуманитарной катастрофы
ВчераВ Канаде предложили брать взнос с непривитых от коронавируса
ВчераСовет Россия – НАТО: взаимные уступки или путь к войне?
ВчераВОЗ: коронавирус постепенно становится эндемичным
ВчераЗамглавы МИД РФ: диалог Россия – НАТО выявил большое количество расхождений
ВчераИзменения в Кодексе о правонарушениях приняли в правительстве Молдовы
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераПремьер Молдовы: продолжаются дискуссии с "Газпромом" об отсрочке платежей
ВчераИзменения в ANSA: кто станет новым заместителем директора
ВчераГаврилица: мы нашли кандидата на должность вице-премьера по реинтеграции
ВчераСтолтенберг: заседание Совета Россия – НАТО – непростая, но важная дискуссия
ВчераЯков Кедми: судьбу Молдовы определят результаты переговоров России и США
ВчераТокаев заявил об успехе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане
Вчера"Молдовагаз" признал наличие риска прекращения поставок газа
ВчераЙоханнис: необходимо наращивать контингент НАТО в Румынии
ВчераДополнительные места в больницах: Гагаузия готовится к приходу "омикрона"