https://ru.sputnik.md/20220113/pogodnye-rekordy-47971909.html

Погодные рекорды Молдовы 13 января

Погодные рекорды Молдовы 13 января

Какой была температура 13 января в Молдове в разные годы.

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 13 января был зарегистрирован более 70 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1943 году столбик термометра опустился до –23,0 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 13 января зарегистрировали в 1998 году. Тогда воздух прогрелся до +12,1 градусов.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 13 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211116/kholod-noch-koster-kak-greyutsya-migranty-belorussko-polskoy-granitse-46442052.html

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2022

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