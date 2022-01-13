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Мэрия Кишинева просит закрыть мусорный полигон в Криулянском районе
Мэрия Кишинева просит закрыть мусорный полигон в Криулянском районе
Кишиневский градоначальник считает, что данный мусорный полигон неграмотно управляется.
2022-01-13T19:17+0200
2022-01-13T19:30+0200
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Примэрия Кишинева просит Агентство по охране окружающей среды закрыть частный мусорный полигон в селе Бошкана Криулянского района.Это требование озвучил примар Ион Чебан. Требование прозвучало на фоне заявлений от властей населенных пунктов Будешты, Тогатин, Крузешты и Вадул-луй-Водэ, поступивших в муниципалитет и Агентство по охране окружающей среды с просьбой о прекращении деятельности полигона.Как уверен мэр, управляющая полигоном в Бошкане компания не соответствует минимальным европейским стандартам в отрасли. "На полигоне не соблюдаются минимальные нормы, предусмотренные местным и европейским законодательством в данной сфере. Нет изоляционного слоя, который бы останавливал протечки, и следов уплотнения отходов, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды пластиком. Мусорный полигон в Бошкане – это экологическая бомба", – заявил примар.В то же время Чебан поинтересовался, как Агентство по охране окружающей среды могло выдать разрешение на эксплуатацию этой свалки на пять лет, учитывая, что полигон в Цынцэренах (в Новоаненском районе), в который Кишинев инвестировал большие суммы для технического обслуживания, должен продлевать свое разрешение каждый год.
https://ru.sputnik.md/20210413/na-chto-tsyntsareny-poluchat-novyy-transh-ot-primerii-kishineva-34365954.html
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в молдове, кишинев, молдова, мусор, свалка

Мэрия Кишинева просит закрыть мусорный полигон в Криулянском районе

19:17 13.01.2022 (обновлено: 19:30 13.01.2022)
© Sputnik / Caraus MihaiМусорная свалка
Мусорная свалка - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Caraus Mihai
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Юлия Липовая
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Кишиневский градоначальник считает, что мусорный полигон в селе Бошкана неграмотно управляется.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Примэрия Кишинева просит Агентство по охране окружающей среды закрыть частный мусорный полигон в селе Бошкана Криулянского района.
Это требование озвучил примар Ион Чебан. Требование прозвучало на фоне заявлений от властей населенных пунктов Будешты, Тогатин, Крузешты и Вадул-луй-Водэ, поступивших в муниципалитет и Агентство по охране окружающей среды с просьбой о прекращении деятельности полигона.
Как уверен мэр, управляющая полигоном в Бошкане компания не соответствует минимальным европейским стандартам в отрасли.
"На полигоне не соблюдаются минимальные нормы, предусмотренные местным и европейским законодательством в данной сфере. Нет изоляционного слоя, который бы останавливал протечки, и следов уплотнения отходов, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды пластиком. Мусорный полигон в Бошкане – это экологическая бомба", – заявил примар.
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В то же время Чебан поинтересовался, как Агентство по охране окружающей среды могло выдать разрешение на эксплуатацию этой свалки на пять лет, учитывая, что полигон в Цынцэренах (в Новоаненском районе), в который Кишинев инвестировал большие суммы для технического обслуживания, должен продлевать свое разрешение каждый год.
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