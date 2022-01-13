https://ru.sputnik.md/20220113/primeriya-musornyy-poligon-48001030.html

Мэрия Кишинева просит закрыть мусорный полигон в Криулянском районе

Мэрия Кишинева просит закрыть мусорный полигон в Криулянском районе

Кишиневский градоначальник считает, что данный мусорный полигон неграмотно управляется.

2022-01-13T19:17+0200

2022-01-13T19:17+0200

2022-01-13T19:30+0200

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Примэрия Кишинева просит Агентство по охране окружающей среды закрыть частный мусорный полигон в селе Бошкана Криулянского района.Это требование озвучил примар Ион Чебан. Требование прозвучало на фоне заявлений от властей населенных пунктов Будешты, Тогатин, Крузешты и Вадул-луй-Водэ, поступивших в муниципалитет и Агентство по охране окружающей среды с просьбой о прекращении деятельности полигона.Как уверен мэр, управляющая полигоном в Бошкане компания не соответствует минимальным европейским стандартам в отрасли. "На полигоне не соблюдаются минимальные нормы, предусмотренные местным и европейским законодательством в данной сфере. Нет изоляционного слоя, который бы останавливал протечки, и следов уплотнения отходов, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды пластиком. Мусорный полигон в Бошкане – это экологическая бомба", – заявил примар.В то же время Чебан поинтересовался, как Агентство по охране окружающей среды могло выдать разрешение на эксплуатацию этой свалки на пять лет, учитывая, что полигон в Цынцэренах (в Новоаненском районе), в который Кишинев инвестировал большие суммы для технического обслуживания, должен продлевать свое разрешение каждый год.

https://ru.sputnik.md/20210413/na-chto-tsyntsareny-poluchat-novyy-transh-ot-primerii-kishineva-34365954.html

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