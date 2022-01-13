https://ru.sputnik.md/20220113/prognoz-pogody-47971739.html

Самый точный прогноз погоды: морозы не сдаются

Самый точный прогноз погоды: морозы не сдаются

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первый месяц нового года, народные приметы и традиции.

2022-01-13T07:30+0200

2022-01-13T07:30+0200

2022-01-13T07:30+0200

прогноз

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 января погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –3 до +2 градусов по Цельсию, ночью – от –9 до –14.Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 января: днем – от –1 до +1, ночью – от –10 до –12 градусов.Начиная с 14 января в Молдове несколько потеплеет. Дневная температура будет колебаться от +1 до +7, ночью столбик термометра не опустится ниже –5 градусов.Праздники и народные приметыПравославные верующие 13 января, в канун Нового года по старому стилю, чтут память святителя Василия Кесарийского, жившего в IV веке в Каппадокии. Также его называли Василием Великим. Святому приписывают изобретение иконостаса, он является автором многочисленных проповедей, а также пятой и шестой молитв утреннего правила.В народе 13 января также называли Маланьиным днем, в честь святой Мелании, жившей в IV-V веках. Вся жизнь святой была посвящена молитве, посту, помощи бедным и больным.На Руси вечер накануне Нового года назывался щедрым. Женщины готовили множество блюд, чтобы угостить не только родных, но и всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие.Также в этот день варили кашу. По горшку, вынутому из печи, определяли, что ждет семью в будущем. Если он треснул или каша выходила неудачная, это предвещало беду, а если каша получалась вкусной, считалось, что в дом придет счастье.Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется.Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

https://ru.sputnik.md/20220107/kak-pravoslavnye-khristiane-prazdnuyut-rozhdestvo-po-staromu-stilyu-47833664.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз, погода, народные приметы