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В прокуратуре представили новые детали о задержании экс-главы ЖДМ Топалэ
В прокуратуре представили новые детали о задержании экс-главы ЖДМ Топалэ
В отношении Топалэ продолжает действовать мера предварительного ареста.
2022-01-13T13:50+0200
2022-01-13T15:50+0200
общество
в молдове
молдова
юрий топалэ
железная дорога
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и по особым делам (PCCOCS) представили новые детали задержания и дела бывшего директора "Железной дороги Молдовы" (ЖДМ) Юрия Топалэ. Как отметили в прокуратуре, Топалэ экстрадируют в Молдову после его задержания "Интерполом" в Бельгии. Как напомнили в прокуратуре, 30 декабря 2021 года Апелляционная палата Кишинева оставила в силе меру предварительного заключения, примененную к обвиняемым.В целях обеспечения эффективности следствия прокуратура распорядилась о наложении ареста на его имущество и активы, на активы других фигурантов дела на сумму 25 миллионов леев, а также о проведении параллельных финансовых расследований.На имя Топалэ был выдан ордер на арест, экс-глава ЖДМ был объявлен в международный розыск. Ордер выдан по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением, совершенного в интересах организованной преступной группы, в связи с плохим менеджментом ЖДМ в период 2015-2019 годов.По данным следствия, в результате его деятельности компании был нанесен ущерб на 250 миллионов леев. Расследование продолжается.
https://ru.sputnik.md/20220113/zaderzhan-eks-glava-zhdm-topala-ekstradiruyut-47978780.html
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в молдове, молдова, юрий топалэ, железная дорога

В прокуратуре представили новые детали о задержании экс-главы ЖДМ Топалэ

13:50 13.01.2022 (обновлено: 15:50 13.01.2022)
© Sputnik / Maxim TopalЖелезная дорога
Железная дорога - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Maxim Topal
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В отношении Топалэ продолжает действовать мера предварительного ареста.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и по особым делам (PCCOCS) представили новые детали задержания и дела бывшего директора "Железной дороги Молдовы" (ЖДМ) Юрия Топалэ.
Как отметили в прокуратуре, Топалэ экстрадируют в Молдову после его задержания "Интерполом" в Бельгии.

"Молдова направила в Бельгию часть необходимых для этого документов, будут представлены и все остальные", – говорится в сообщении PCCOCS.

Как напомнили в прокуратуре, 30 декабря 2021 года Апелляционная палата Кишинева оставила в силе меру предварительного заключения, примененную к обвиняемым.
В целях обеспечения эффективности следствия прокуратура распорядилась о наложении ареста на его имущество и активы, на активы других фигурантов дела на сумму 25 миллионов леев, а также о проведении параллельных финансовых расследований.
Iurie Topală Топалэ - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
Общество
Экс-глава ЖДМ Топалэ задержан в Бельгии "Интерполом", его экстрадируют
10:39
На имя Топалэ был выдан ордер на арест, экс-глава ЖДМ был объявлен в международный розыск. Ордер выдан по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением, совершенного в интересах организованной преступной группы, в связи с плохим менеджментом ЖДМ в период 2015-2019 годов.
По данным следствия, в результате его деятельности компании был нанесен ущерб на 250 миллионов леев.
Расследование продолжается.
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