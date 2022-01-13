https://ru.sputnik.md/20220113/prokuratura-predstavila-novye-detali-zaderzhanii-topala-47985837.html
В прокуратуре представили новые детали о задержании экс-главы ЖДМ Топалэ
В прокуратуре представили новые детали о задержании экс-главы ЖДМ Топалэ
В отношении Топалэ продолжает действовать мера предварительного ареста.
2022-01-13T13:50+0200
2022-01-13T13:50+0200
2022-01-13T15:50+0200
общество
в молдове
молдова
юрий топалэ
железная дорога
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и по особым делам (PCCOCS) представили новые детали задержания и дела бывшего директора "Железной дороги Молдовы" (ЖДМ) Юрия Топалэ. Как отметили в прокуратуре, Топалэ экстрадируют в Молдову после его задержания "Интерполом" в Бельгии. Как напомнили в прокуратуре, 30 декабря 2021 года Апелляционная палата Кишинева оставила в силе меру предварительного заключения, примененную к обвиняемым.В целях обеспечения эффективности следствия прокуратура распорядилась о наложении ареста на его имущество и активы, на активы других фигурантов дела на сумму 25 миллионов леев, а также о проведении параллельных финансовых расследований.На имя Топалэ был выдан ордер на арест, экс-глава ЖДМ был объявлен в международный розыск. Ордер выдан по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением, совершенного в интересах организованной преступной группы, в связи с плохим менеджментом ЖДМ в период 2015-2019 годов.По данным следствия, в результате его деятельности компании был нанесен ущерб на 250 миллионов леев. Расследование продолжается.
https://ru.sputnik.md/20220113/zaderzhan-eks-glava-zhdm-topala-ekstradiruyut-47978780.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, юрий топалэ, железная дорога
В прокуратуре представили новые детали о задержании экс-главы ЖДМ Топалэ
13:50 13.01.2022 (обновлено: 15:50 13.01.2022)
В отношении Топалэ продолжает действовать мера предварительного ареста.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и по особым делам (PCCOCS) представили новые детали задержания и дела бывшего директора "Железной дороги Молдовы" (ЖДМ) Юрия Топалэ.
Как отметили в прокуратуре, Топалэ экстрадируют в Молдову после его задержания "Интерполом" в Бельгии.
"Молдова направила в Бельгию часть необходимых для этого документов, будут представлены и все остальные", – говорится в сообщении PCCOCS.
Как напомнили в прокуратуре, 30 декабря 2021 года Апелляционная палата Кишинева оставила в силе меру предварительного заключения, примененную к обвиняемым.
В целях обеспечения эффективности следствия прокуратура распорядилась о наложении ареста на его имущество и активы, на активы других фигурантов дела на сумму 25 миллионов леев, а также о проведении параллельных финансовых расследований.
На имя Топалэ был выдан ордер на арест, экс-глава ЖДМ был объявлен в международный розыск. Ордер выдан по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением, совершенного в интересах организованной преступной группы, в связи с плохим менеджментом ЖДМ в период 2015-2019 годов.
По данным следствия, в результате его деятельности компании был нанесен ущерб на 250 миллионов леев.
Расследование продолжается.