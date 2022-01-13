https://ru.sputnik.md/20220113/putin-razgovor-prezident-kazakhstan-47985189.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Касым-Жомарт Токаев выразил особую признательность за помощь и поддержку России. 13.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-13T12:51+0200

2022-01-13T12:51+0200

2022-01-13T15:41+0200

россия

владимир путин

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/02/46121609_0:201:3035:1908_1920x0_80_0_0_5496bfa1f2a92f75bb27f7a18d17f36e.jpg

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает РИА Новости. В ходе беседы казахский лидер информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Также президенты обсудили вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран-членов ОДКБ с территории Республики Казахстан.Добавляется, что Токаев информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, принимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ.Президент Казахстана выразил особую признательность за помощь и поддержку России.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ru.sputnik.md/20220113/mirotvorcheskie-sily-odkb-kazakhstan-47975735.html

https://ru.sputnik.md/20220112/tokaev-zayavil-ob-uspekhe-mirotvorcheskoy-missii-odkb-kazakhstane-47954696.html

казахстан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, казахстан