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Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Касым-Жомарт Токаев выразил особую признательность за помощь и поддержку России. 13.01.2022, Sputnik Молдова
2022-01-13T12:51+0200
2022-01-13T15:41+0200
россия
владимир путин
казахстан
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает РИА Новости. В ходе беседы казахский лидер информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Также президенты обсудили вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран-членов ОДКБ с территории Республики Казахстан.Добавляется, что Токаев информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, принимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ.Президент Казахстана выразил особую признательность за помощь и поддержку России.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ru.sputnik.md/20220113/mirotvorcheskie-sily-odkb-kazakhstan-47975735.html
https://ru.sputnik.md/20220112/tokaev-zayavil-ob-uspekhe-mirotvorcheskoy-missii-odkb-kazakhstane-47954696.html
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владимир путин, казахстан

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

12:51 13.01.2022 (обновлено: 15:41 13.01.2022)
© Sputnik / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
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Касым-Жомарт Токаев выразил особую признательность за помощь и поддержку России.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает РИА Новости. В ходе беседы казахский лидер информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Также президенты обсудили вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран-членов ОДКБ с территории Республики Казахстан.
Добавляется, что Токаев информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, принимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
Президент Казахстана выразил особую признательность за помощь и поддержку России.
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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