https://ru.sputnik.md/20220113/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-zheltyy-kod-47987665.html
Штормовое предупреждение в Молдове: объявлен "желтый код"
Штормовое предупреждение в Молдове: объявлен "желтый код"
Молдавские синоптики выступили с предупреждением и объявили о действии "желтого кода" метеоопасности.
2022-01-13T13:58+0200
2022-01-13T13:58+0200
2022-01-13T15:47+0200
общество
в молдове
молдова
предупреждение
желтый код
синоптики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2423/06/24230614_0:251:3073:1979_1920x0_80_0_0_c6294a7bf292724c64a818a2ba040f58.jpg
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет активно с 13.30 14 января по 15 января. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове до 18 января температура воздуха поднимется от +5 до +8 градусов.
https://ru.sputnik.md/20220113/prognoz-pogody-47971739.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2423/06/24230614_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d902fa259631ee6307717f2319fcc0b7.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, предупреждение, желтый код, синоптики
Штормовое предупреждение в Молдове: объявлен "желтый код"
13:58 13.01.2022 (обновлено: 15:47 13.01.2022)
Молдавские синоптики выступили с предупреждением и объявили о действии "желтого кода" погодной опасности.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет активно с 13.30 14 января по 15 января.
"В указанный период ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове до 18 января температура воздуха поднимется от +5 до +8 градусов.