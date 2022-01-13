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Штормовое предупреждение в Молдове: объявлен "желтый код"
Штормовое предупреждение в Молдове: объявлен "желтый код"
Молдавские синоптики выступили с предупреждением и объявили о действии "желтого кода" метеоопасности.
2022-01-13T13:58+0200
2022-01-13T15:47+0200
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молдова
предупреждение
желтый код
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет активно с 13.30 14 января по 15 января. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове до 18 января температура воздуха поднимется от +5 до +8 градусов.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, предупреждение, желтый код, синоптики

Штормовое предупреждение в Молдове: объявлен "желтый код"

13:58 13.01.2022 (обновлено: 15:47 13.01.2022)
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Молдавские синоптики выступили с предупреждением и объявили о действии "желтого кода" погодной опасности.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет активно с 13.30 14 января по 15 января.

"В указанный период ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении синоптиков.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове до 18 января температура воздуха поднимется от +5 до +8 градусов.
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