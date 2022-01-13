https://ru.sputnik.md/20220113/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-zheltyy-kod-47987665.html

Штормовое предупреждение в Молдове: объявлен "желтый код"

Штормовое предупреждение в Молдове: объявлен "желтый код"

Молдавские синоптики выступили с предупреждением и объявили о действии "желтого кода" метеоопасности.

2022-01-13T13:58+0200

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет активно с 13.30 14 января по 15 января. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове до 18 января температура воздуха поднимется от +5 до +8 градусов.

https://ru.sputnik.md/20220113/prognoz-pogody-47971739.html

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