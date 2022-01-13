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https://ru.sputnik.md/20220113/skolko-lozhnykh-soobscheniy-bomba-bylo-2021-godu-47996171.html
Сколько ложных сообщений о бомбе было в 2021 году: данные полиции
Сколько ложных сообщений о бомбе было в 2021 году: данные полиции
Каждый год в стране регистрируют большое количество ложных сообщений о бомбе.
2022-01-13T17:15+0200
2022-01-13T17:15+0200
общество
в молдове
молдова
сообщение о бомбе
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В 2021 году было зарегистрировано 32 случая ложных сообщений о бомбе, сообщил на брифинге в четверг глава Генинспектората полиции (ГИП) Юрий Подарилов. Как отметил Подарилов, правоохранители установили 17 подозреваемых, которые могли сообщить информацию в службу 112, в их отношении проводятся следственные действия. "В других 15 случаях подозреваемых не нашли, расследование и поиск виновных продолжается", – пояснил Подарилов. Как добавил глава ГИП, относительно количества денег, потраченных из государственного бюджета на каждое вмешательство правоохранительных органов, сумма зависит от площади "заминированного" объекта и количества людей, участие которых понадобилось для работы на конкретных объектах.Больше всего среди ложных сообщений о бомбах в качестве места "закладки" фигурировали суды столичных секторов Буюкань и Центр, где рассматривается большое количество дел. "Кишиневский суд сектора Буюкань и сектора Центр являются объектами ложных предупреждений, потому что здесь, согласно специфике, большое количество дел для рассмотрения. Если говорить о суде Буюкан, то это суд, специализирующийся на рассмотрении уголовных дел, а Центральный суд - на рассмотрении гражданских", – уточнил Подарилов. Согласно законодательству, за "телефонный терроризм" виновному грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до двух лет.Минирование судов, торговых центров и "людных мест Кишинева"Бесконечное "минирование" судов и других учреждений в Молдове давно стало притчей во языцех. Самых громких таких происшествий было зарегистрировано как минимум 15.Два раза за год сообщалось о бомбе в администрации президента – 2 марта и 7 декабря. Причем во втором случае из здания не эвакуировали людей, хотя зону вокруг оцепили.В некоторых случаях "телефонные террористы" сообщали о взрывчатке в суде сектора Буюканы, иногда "минировали" сразу два суда, уже упомянутый буюканский, а также сектора Центр.Один раз по телефону рассказали о взрывчатке в здании компании Moldtelecom, дважды – в торговом центре. Одно из сообщений о бомбе в ТЦ поступило в конце года, 21 декабря. А неделей позже телефонные террористы заявили, что взрывчатка якобы разложена "во множестве людных мест".
https://ru.sputnik.md/20220110/soobschenie-bomba-torgovyy-tsentr-47904776.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, сообщение о бомбе

Сколько ложных сообщений о бомбе было в 2021 году: данные полиции

17:15 13.01.2022
© SputnikСообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе
Сообщение о бомбе в судах секторов Центр и Буюканы в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Каждый год в Молдове регистрируют большое количество ложных сообщений о бомбе.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В 2021 году было зарегистрировано 32 случая ложных сообщений о бомбе, сообщил на брифинге в четверг глава Генинспектората полиции (ГИП) Юрий Подарилов.
Как отметил Подарилов, правоохранители установили 17 подозреваемых, которые могли сообщить информацию в службу 112, в их отношении проводятся следственные действия.
"В других 15 случаях подозреваемых не нашли, расследование и поиск виновных продолжается", – пояснил Подарилов.
Как добавил глава ГИП, относительно количества денег, потраченных из государственного бюджета на каждое вмешательство правоохранительных органов, сумма зависит от площади "заминированного" объекта и количества людей, участие которых понадобилось для работы на конкретных объектах.
Больше всего среди ложных сообщений о бомбах в качестве места "закладки" фигурировали суды столичных секторов Буюкань и Центр, где рассматривается большое количество дел.
"Кишиневский суд сектора Буюкань и сектора Центр являются объектами ложных предупреждений, потому что здесь, согласно специфике, большое количество дел для рассмотрения. Если говорить о суде Буюкан, то это суд, специализирующийся на рассмотрении уголовных дел, а Центральный суд - на рассмотрении гражданских", – уточнил Подарилов.
Согласно законодательству, за "телефонный терроризм" виновному грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до двух лет.

Минирование судов, торговых центров и "людных мест Кишинева"

Бесконечное "минирование" судов и других учреждений в Молдове давно стало притчей во языцех. Самых громких таких происшествий было зарегистрировано как минимум 15.
Два раза за год сообщалось о бомбе в администрации президента – 2 марта и 7 декабря. Причем во втором случае из здания не эвакуировали людей, хотя зону вокруг оцепили.
В некоторых случаях "телефонные террористы" сообщали о взрывчатке в суде сектора Буюканы, иногда "минировали" сразу два суда, уже упомянутый буюканский, а также сектора Центр.
Один раз по телефону рассказали о взрывчатке в здании компании Moldtelecom, дважды – в торговом центре. Одно из сообщений о бомбе в ТЦ поступило в конце года, 21 декабря. А неделей позже телефонные террористы заявили, что взрывчатка якобы разложена "во множестве людных мест".
Сообщение о бомбе в торговом центре Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 10.01.2022
Общество
Сообщение о бомбе в торговом центре оказалось ложным
10 января, 19:02
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