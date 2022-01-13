https://ru.sputnik.md/20220113/stoyanoglo-espch-47999849.html

Стояногло обратился в ЕСПЧ из-за домашнего ареста и судебного контроля

Стояногло обратился в ЕСПЧ из-за домашнего ареста и судебного контроля

Генпрокурор требует признать меры пресечения в его отношении незаконными.

2022-01-13T20:05+0200

2022-01-13T20:05+0200

2022-01-13T20:05+0200

еспч

александр стояногло

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Отстраненный от должности генпрокурор Александр Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по поводу применения в отношении него процессуальных мер принуждения в виде домашнего ареста и судебного контроля. Информацию об этом Sputnik Молдова подтвердил один из адвокатов генпрокурора Василе Гафтон.Адвокаты Стояногло попросили ЕСПЧ рассмотреть жалобу в срочном порядке и констатировать незаконное применение в отношении генпрокурора ограничительных мер.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров (ВСП) назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211217/klyap-dlya-genprokurora-pochemu-na-stoyanoglo-otkryli-novoe-ugolovnoe-delo-47330656.html

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еспч, александр стояногло, в молдове, молдова