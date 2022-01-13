https://ru.sputnik.md/20220113/tiraspol-zayavleniya-nato-pridnestrovye-48002738.html

Тирасполь – о заявлениях НАТО по Приднестровью: они далеки от правовой базы

Тирасполь – о заявлениях НАТО по Приднестровью: они далеки от правовой базы

В Приднестровье прокомментировали заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором звучали призывы к России вывести войска из Молдовы.

2022-01-13T18:43+0200

2022-01-13T18:43+0200

2022-01-13T19:12+0200

в молдове

приднестровье

нато

окк

йенс столтенберг

олег беляков

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ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровская сторона прокомментировала высказывания Генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия должна "вывести силы и уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии, Украины и Молдовы". Под войсками подразумевались российские миротворцы.Приднестровская сторона напомнила об эффективности миротворческой операции, которая идет уже 30-й год. Беляков привел ряд соответствующих рабочих документов, которые были сформированы согласно соответствующим европейским стандартам и признавались Организацией Объединенных Наций. В Приднестровье напомнили, что в рамках соглашения "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта" 1992 года Россия как страна-гарант посадила за стол переговоров молдавскую и приднестровскую стороны и обеспечила переговорный процесс."Говорить о том, что это незаконно и контрпродуктивно, все равно, что пытаться разжечь костер на пустом месте. Чтобы этот огонь зацепил множество людей, определенных событий и воцарилась вакханалия на этой земле. Прежде чем делать какие-то соответствующие заявления, надо сначала ознакомиться с самой ситуацией, выяснить, есть ли какая-то правовая база. А она есть, и достаточно серьезная: здесь находятся как российские войска, так и сама миротворческая операция, и миротворческий механизм в целом. В том числе и представители Украины и миссии ОБСЕ, которые участвуют в этом процессе, – они что, тоже находятся здесь незаконно и их тоже надо куда-то выводить? Давайте разберемся. Это общий механизм, который сегодня достаточно успешно справляется со своими задачами", – сказал Беляков.Накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России с требованием вывести войска из Грузии, Украины и Молдовы."Эти силы находятся там без согласия правительств этих стран. Их никто не приглашал туда. Страны НАТО призвали Россию вывести эти силы и уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии, Украины и Молдовы", – заявил Столтенберг.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220112/kollektivnaya-opasnost-sosedi-rossii--pod-udarom-zapada-47946382.html

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в молдове, приднестровье, нато, окк, йенс столтенберг, олег беляков