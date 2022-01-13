Как восстанавливают Алма-Ату после прошедших в городе беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков.
Токаев отметил, что в течение этого времени основные пострадавшие объекты в городе надо восстановить в первую очередь, но работа будет продолжаться и далее.
Токаев отметил, что в течение этого времени основные пострадавшие объекты в городе надо восстановить в первую очередь, но работа будет продолжаться и далее.
Президент Казахстана – сам уроженец Алма-Аты.
В Казахстане прошли массовые акции протестов, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, которые потом переросли в беспорядки и погромы.
В Казахстане прошли массовые акции протестов, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, которые потом переросли в беспорядки и погромы.
Пятого января правительство было отправлено в отставку, на территории страны был введен режим ЧП, в Казахстан направлены миротворческие силы ОДКБ.
Пятого января правительство было отправлено в отставку, на территории страны был введен режим ЧП, в Казахстан направлены миротворческие силы ОДКБ.
Больше всего пострадало во время беспорядков здание Акимата города – местной горадминистрации.
Больше всего пострадало во время беспорядков здание Акимата города – местной горадминистрации.
Участники беспорядков подожгли здание, оно практически полностью выгорело изнутри.
Участники беспорядков подожгли здание, оно практически полностью выгорело изнутри.
Сейчас Алма-Ата активно восстанавливается, после массовых беспорядков вновь вернулись к работе практически все сферы жизнедеятельности города.
Сейчас Алма-Ата активно восстанавливается, после массовых беспорядков вновь вернулись к работе практически все сферы жизнедеятельности города.
Рабочие во время обеда в перерыве восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата.
Рабочие во время обеда в перерыве восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата.
Токаев назвал делом чести восстановление города и поставил задачу, чтобы он выглядел лучше прежнего.
Токаев назвал делом чести восстановление города и поставил задачу, чтобы он выглядел лучше прежнего.