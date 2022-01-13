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Как восстанавливают Алма-Ату после прошедших в городе беспорядков
Как восстанавливают Алма-Ату после прошедших в городе беспорядков
В Алма-Ате начались восстановительные работы после беспорядков, прошедших в городе в начале января.
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фото, в мире, мультимедиа, казахстан

Как восстанавливают Алма-Ату после прошедших в городе беспорядков

23:01 13.01.2022
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В Алма-Ате начались восстановительные работы после беспорядков, прошедших в городе в начале января.
© Sputnik / Vasily Krestyaninov / Перейти в фотобанк

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков. - Sputnik Молдова
1/10
© Sputnik / Vasily Krestyaninov
/
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков.

© Sputnik / Vasily Krestyaninov / Перейти в фотобанк

Токаев отметил, что в течение этого времени основные пострадавшие объекты в городе надо восстановить в первую очередь, но работа будет продолжаться и далее.

Токаев отметил, что в течение этого времени основные пострадавшие объекты в городе надо восстановить в первую очередь, но работа будет продолжаться и далее. - Sputnik Молдова
2/10
© Sputnik / Vasily Krestyaninov
/
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Токаев отметил, что в течение этого времени основные пострадавшие объекты в городе надо восстановить в первую очередь, но работа будет продолжаться и далее.

© Sputnik / Vasily Krestyaninov / Перейти в фотобанк

Президент Казахстана – сам уроженец Алма-Аты.

Президент Казахстана – сам уроженец Алма-Аты. - Sputnik Молдова
3/10
© Sputnik / Vasily Krestyaninov
/
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Президент Казахстана – сам уроженец Алма-Аты.

© Sputnik / Vasily Krestyaninov / Перейти в фотобанк

В Казахстане прошли массовые акции протестов, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, которые потом переросли в беспорядки и погромы.

В Казахстане прошли массовые акции протестов, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, которые потом переросли в беспорядки и погромы. - Sputnik Молдова
4/10
© Sputnik / Vasily Krestyaninov
/
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В Казахстане прошли массовые акции протестов, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, которые потом переросли в беспорядки и погромы.

© Sputnik / Vasily Krestyaninov / Перейти в фотобанк

Пятого января правительство было отправлено в отставку, на территории страны был введен режим ЧП, в Казахстан направлены миротворческие силы ОДКБ.

Пятого января правительство было отправлено в отставку, на территории страны был введен режим ЧП, в Казахстан направлены миротворческие силы ОДКБ. - Sputnik Молдова
5/10
© Sputnik / Vasily Krestyaninov
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Пятого января правительство было отправлено в отставку, на территории страны был введен режим ЧП, в Казахстан направлены миротворческие силы ОДКБ.

© Sputnik / Vasily Krestyaninov / Перейти в фотобанк

Больше всего пострадало во время беспорядков здание Акимата города – местной горадминистрации.

Больше всего пострадало во время беспорядков здание Акимата города – местной горадминистрации. - Sputnik Молдова
6/10
© Sputnik / Vasily Krestyaninov
/
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Больше всего пострадало во время беспорядков здание Акимата города – местной горадминистрации.

© Sputnik / Vasily Krestyaninov / Перейти в фотобанк

Участники беспорядков подожгли здание, оно практически полностью выгорело изнутри.

Участники беспорядков подожгли здание, оно практически полностью выгорело изнутри. - Sputnik Молдова
7/10
© Sputnik / Vasily Krestyaninov
/
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Участники беспорядков подожгли здание, оно практически полностью выгорело изнутри.

© Sputnik / Vasily Krestyaninov / Перейти в фотобанк

Сейчас Алма-Ата активно восстанавливается, после массовых беспорядков вновь вернулись к работе практически все сферы жизнедеятельности города.

Сейчас Алма-Ата активно восстанавливается, после массовых беспорядков вновь вернулись к работе практически все сферы жизнедеятельности города. - Sputnik Молдова
8/10
© Sputnik / Vasily Krestyaninov
/
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Сейчас Алма-Ата активно восстанавливается, после массовых беспорядков вновь вернулись к работе практически все сферы жизнедеятельности города.

© Sputnik / Vasily Krestyaninov / Перейти в фотобанк

Рабочие во время обеда в перерыве восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата.

Рабочие во время обеда в перерыве восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата. - Sputnik Молдова
9/10
© Sputnik / Vasily Krestyaninov
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Рабочие во время обеда в перерыве восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата.

© Sputnik / Vasily Krestyaninov / Перейти в фотобанк

Токаев назвал делом чести восстановление города и поставил задачу, чтобы он выглядел лучше прежнего.

Токаев назвал делом чести восстановление города и поставил задачу, чтобы он выглядел лучше прежнего. - Sputnik Молдова
10/10
© Sputnik / Vasily Krestyaninov
/
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Токаев назвал делом чести восстановление города и поставил задачу, чтобы он выглядел лучше прежнего.

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