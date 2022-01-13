https://ru.sputnik.md/20220113/zaderzhan-eks-glava-zhdm-topala-ekstradiruyut-47978780.html
Экс-глава ЖДМ Топалэ задержан в Бельгии "Интерполом", его экстрадируют
Экс-глава ЖДМ Топалэ задержан в Бельгии "Интерполом", его экстрадируют
Экс-глава ЖДМ Топалэ задержан в Бельгии "Интерполом", его экстрадируют в Молдову
2022-01-13T10:39+0200
2022-01-13T10:39+0200
2022-01-13T10:47+0200
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КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Бывший директор "Железной дороги Молдовы" Юрий Топалэ задержан в Бельгии сотрудниками "Интерпола". Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек. По ее словам, Топалэ экстрадируют в Молдову."На имя Топалэ был выдан ордер на арест, и он был объявлен в международный розыск. Ордер выдан по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением, совершенного в интересах организованной преступной группы, в связи с плохим менеджментом ЖДМ в период 2015-2019 годов", - уточнила Керпек. Как добавила Керпек, по данным следствия, в результате его деятельности компании был нанесен ущерб на 250 миллионов леев.Ситуация на "Железной дороге Молдовы"На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате – 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.Позднее президент Майя Санду созывала Высший совет по безопасности, где обсуждалась ситуация на ЖДМ.Летом 2021 года прошли обыски по делу о коррупционных схемах. Обыски также прошли в нескольких фирмах и в домах учредителей и руководителей компаний, подозреваемых в хищении имущества "Железной дороги".На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.
https://ru.sputnik.md/20220105/kak-glava-zhdm-nameren-v-2022-om-udvoit-zarplaty-zheleznodorozhnikov-moldovy-47795064.html
https://ru.sputnik.md/20211213/rassledovanie-khischeniy-zhdm-vlasti-privlekut-finansovykh-spetsialistov-47187026.html
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в молдове, молдова, "железная дорога молдовы", интерпол
Экс-глава ЖДМ Топалэ задержан в Бельгии "Интерполом", его экстрадируют
10:39 13.01.2022 (обновлено: 10:47 13.01.2022)
Юрий Топалэ проходит по уголовному делу по нескольким статьям.
КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik.
Бывший директор "Железной дороги Молдовы" Юрий Топалэ задержан в Бельгии сотрудниками "Интерпола". Эту информацию для Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.
По ее словам, Топалэ экстрадируют в Молдову.
"На имя Топалэ был выдан ордер на арест, и он был объявлен в международный розыск. Ордер выдан по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением, совершенного в интересах организованной преступной группы, в связи с плохим менеджментом ЖДМ в период 2015-2019 годов", - уточнила Керпек.
Как добавила Керпек, по данным следствия, в результате его деятельности компании был нанесен ущерб на 250 миллионов леев.
Ситуация на "Железной дороге Молдовы"
На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате – 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.
В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.
Позднее президент Майя Санду созывала Высший совет по безопасности, где обсуждалась ситуация на ЖДМ.
Летом 2021 года прошли обыски по делу о коррупционных схемах. Обыски также прошли в нескольких фирмах и в домах учредителей и руководителей компаний, подозреваемых в хищении имущества "Железной дороги".
На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.