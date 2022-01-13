https://ru.sputnik.md/20220113/zaderzhan-eks-glava-zhdm-topala-ekstradiruyut-47978780.html

Экс-глава ЖДМ Топалэ задержан в Бельгии "Интерполом", его экстрадируют

Экс-глава ЖДМ Топалэ задержан в Бельгии "Интерполом", его экстрадируют

Экс-глава ЖДМ Топалэ задержан в Бельгии "Интерполом", его экстрадируют в Молдову

2022-01-13T10:39+0200

2022-01-13T10:39+0200

2022-01-13T10:47+0200

общество

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молдова

"железная дорога молдовы"

интерпол

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КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Бывший директор "Железной дороги Молдовы" Юрий Топалэ задержан в Бельгии сотрудниками "Интерпола". Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек. По ее словам, Топалэ экстрадируют в Молдову."На имя Топалэ был выдан ордер на арест, и он был объявлен в международный розыск. Ордер выдан по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением, совершенного в интересах организованной преступной группы, в связи с плохим менеджментом ЖДМ в период 2015-2019 годов", - уточнила Керпек. Как добавила Керпек, по данным следствия, в результате его деятельности компании был нанесен ущерб на 250 миллионов леев.Ситуация на "Железной дороге Молдовы"На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате – 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.Позднее президент Майя Санду созывала Высший совет по безопасности, где обсуждалась ситуация на ЖДМ.Летом 2021 года прошли обыски по делу о коррупционных схемах. Обыски также прошли в нескольких фирмах и в домах учредителей и руководителей компаний, подозреваемых в хищении имущества "Железной дороги".На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

https://ru.sputnik.md/20220105/kak-glava-zhdm-nameren-v-2022-om-udvoit-zarplaty-zheleznodorozhnikov-moldovy-47795064.html

https://ru.sputnik.md/20211213/rassledovanie-khischeniy-zhdm-vlasti-privlekut-finansovykh-spetsialistov-47187026.html

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