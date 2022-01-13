Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20220113/zas-odkb-okazala-kazakhstanu-ne-tolko-voennuyu-podderzhku-47989096.html
Зась: ОДКБ оказала Казахстану не только военную поддержку
Зась: ОДКБ оказала Казахстану не только военную поддержку
Генеральный секретарь ОДКБ рассказал о том, какую роль сыграли миротворцы ОДКБ для нормализации ситуации в Казахстане.
2022-01-13T15:05+0200
2022-01-13T15:05+0200
политика
в мире
казахстан
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3025/10/30251018_746:515:2503:1503_1920x0_80_0_0_addb241ece591bbdb474406dc68d0a99.jpg
КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Направленная в Казахстан на фоне протестов миротворческая миссия показала, что ОДКБ стала реально работающим механизмом по обеспечению стабильности и безопасности, заявил в четверг генсек ОДКБ Станислав Зась, передает РИА Новости.Он также подчеркнул, что ОДКБ оказала Казахстану не только военную, но и моральную поддержку.По его словам, каждый из союзников внес свой вклад в выполнение поставленных задач и продемонстрировал мастерство, которое военные годами оттачивали на совместных учениях."Произошедшие события стали переломным этапом в развитии нашей Организации, которая обрела новые качества как сильный международный институт. ОДКБ - это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - добавил Зась.О начале организованного вывода миротворцев заявил 12 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ранее отмечавший, что на это уйдет не более 10 дней. Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, добавил он. Миротворцы ОДКБ 13 января начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ru.sputnik.md/20220111/kak-vypolnyayut-missiyu-mirotvorcheskiye-sily-odkb-kazakhstane-47918345.html
казахстан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3025/10/30251018_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_fa192bfced0da88c3aecac1f06cd0ed1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, казахстан, одкб

Зась: ОДКБ оказала Казахстану не только военную поддержку

15:05 13.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Генеральный секретарь ОДКБ рассказал о том, какую роль сыграли миротворцы ОДКБ для нормализации ситуации в Казахстане.
КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Направленная в Казахстан на фоне протестов миротворческая миссия показала, что ОДКБ стала реально работающим механизмом по обеспечению стабильности и безопасности, заявил в четверг генсек ОДКБ Станислав Зась, передает РИА Новости.
Он также подчеркнул, что ОДКБ оказала Казахстану не только военную, но и моральную поддержку.
"Для Казахстана была принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная поддержка союзников по ОДКБ, которая была незамедлительно оказана. В считанные часы после принятия Советом коллективной безопасности решения об оказании помощи первые борты с контингентами Коллективных миротворческих сил уже вылетели в Казахстан", - сказал он на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии ОДКБ.
По его словам, каждый из союзников внес свой вклад в выполнение поставленных задач и продемонстрировал мастерство, которое военные годами оттачивали на совместных учениях.
"Произошедшие события стали переломным этапом в развитии нашей Организации, которая обрела новые качества как сильный международный институт. ОДКБ - это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - добавил Зась.
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
Фото
Как выполняют свою миссию миротворческие силы ОДКБ в Казахстане
11 января, 14:01
О начале организованного вывода миротворцев заявил 12 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ранее отмечавший, что на это уйдет не более 10 дней. Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, добавил он. Миротворцы ОДКБ 13 января начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:43Чебан: если цена на газ не снизится, мы попросим повысить тариф до 12-15 леев
15:25В Кишиневе готовятся к новой волне COVID-19: что происходит в больницах
15:05Зась: ОДКБ оказала Казахстану не только военную поддержку
14:25Песков - о возможных санкциях США: это попытка оказать давление на Россию
14:06Чрезвычайное положение в сфере общественного здоровья в Кишиневе продлили
13:58Штормовое предупреждение в Молдове: объявлен "желтый код"
13:50В прокуратуре представили новые детали о задержании экс-главы ЖДМ Топалэ
13:22Андрей Спыну назвал формулу расчета цены на газ для Молдовы
12:51Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
12:37"Молдовагаз" получил подтверждение, что оплата поступила на счет "Газпрома"
12:19Подорожания продолжаются: НАРЭ публикует цены на топливо на пятницу
11:55Во Франции ободрили законопроект о вакцинных пропусках
11:31AstraZeneca защищает от "омикрона" лишь после третьей дозы прививки
11:05Итоги встречи Россия-США: к шторму готовы
10:39Экс-глава ЖДМ Топалэ задержан в Бельгии "Интерполом", его экстрадируют
10:24АО "Молдовагаз" не получило подтверждения о получении денег "Газпромом"
10:12Где в Кишиневе 13 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:46АО "Молдовагаз" полностью оплатило поставки газа за декабрь
09:24Миротворческие силы ОДКБ готовятся покинуть Казахстан
09:00Тулянцев: как НАТО использует Молдову в своих целях