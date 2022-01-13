https://ru.sputnik.md/20220113/zas-odkb-okazala-kazakhstanu-ne-tolko-voennuyu-podderzhku-47989096.html

Зась: ОДКБ оказала Казахстану не только военную поддержку

Зась: ОДКБ оказала Казахстану не только военную поддержку

Генеральный секретарь ОДКБ рассказал о том, какую роль сыграли миротворцы ОДКБ для нормализации ситуации в Казахстане.

2022-01-13T15:05+0200

2022-01-13T15:05+0200

2022-01-13T15:05+0200

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КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Направленная в Казахстан на фоне протестов миротворческая миссия показала, что ОДКБ стала реально работающим механизмом по обеспечению стабильности и безопасности, заявил в четверг генсек ОДКБ Станислав Зась, передает РИА Новости.Он также подчеркнул, что ОДКБ оказала Казахстану не только военную, но и моральную поддержку.По его словам, каждый из союзников внес свой вклад в выполнение поставленных задач и продемонстрировал мастерство, которое военные годами оттачивали на совместных учениях."Произошедшие события стали переломным этапом в развитии нашей Организации, которая обрела новые качества как сильный международный институт. ОДКБ - это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - добавил Зась.О начале организованного вывода миротворцев заявил 12 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ранее отмечавший, что на это уйдет не более 10 дней. Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, добавил он. Миротворцы ОДКБ 13 января начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ru.sputnik.md/20220111/kak-vypolnyayut-missiyu-mirotvorcheskiye-sily-odkb-kazakhstane-47918345.html

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