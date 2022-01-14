https://ru.sputnik.md/20220114/benzin-podorozhal-do-22-leev-nare-publikuet-tseny-na-toplivo-na-vykhodnye-48013730.html
Бензин подорожал до 22 леев: НАРЭ публикует цены на топливо на выходные
Бензин подорожал до 22 леев: НАРЭ публикует цены на топливо на выходные
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные.
2022-01-14T11:52+0200
2022-01-14T11:52+0200
2022-01-14T11:52+0200
цены
нарэ
цены на бензин
экономика
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 15 по 17 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на семь банов, до 22,00 лея за литр.Цена на дизтопливо тоже вырастет на 13 банов, до 18,84 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220112/inflyatsiya-moldova-dekabr-47936197.html
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Евгений Чебан
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цены, нарэ, цены на бензин
Бензин подорожал до 22 леев: НАРЭ публикует цены на топливо на выходные
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 15 по 17 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на семь банов, до 22,00 лея за литр.
Цена на дизтопливо тоже вырастет на 13 банов, до 18,84 лея за литр.
С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.