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Бензин подорожал до 22 леев: НАРЭ публикует цены на топливо на выходные
Бензин подорожал до 22 леев: НАРЭ публикует цены на топливо на выходные
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные.
2022-01-14T11:52+0200
2022-01-14T11:52+0200
цены
нарэ
цены на бензин
экономика
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 15 по 17 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на семь банов, до 22,00 лея за литр.Цена на дизтопливо тоже вырастет на 13 банов, до 18,84 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
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цены, нарэ, цены на бензин

Бензин подорожал до 22 леев: НАРЭ публикует цены на топливо на выходные

11:52 14.01.2022
© Pixabay / Skitterphoto Мужчина заправляет автомобиль
 Мужчина заправляет автомобиль - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© Pixabay / Skitterphoto
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 15 по 17 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на семь банов, до 22,00 лея за литр.
Цена на дизтопливо тоже вырастет на 13 банов, до 18,84 лея за литр.
С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
Пустые полки в супермаркете - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
Общество
В 2021 году инфляция в Молдове составила почти 14%, что подорожало больше всего
12 января, 07:30
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