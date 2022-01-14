https://ru.sputnik.md/20220114/chp-zdravookhranenii-moldova-prodlili-48012019.html
ЧП в здравоохранении в Молдове продлили
ЧП в здравоохранении в Молдове продлили
Молдавские власти приняли решение продлить ЧП в здравоохранении до весны.
2022-01-14T11:03+0200
2022-01-14T11:03+0200
2022-01-14T11:30+0200
коронавирус
в молдове
продление
молдова
минздрав
здравоохранение
чп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0c/32000737_0:211:2331:1522_1920x0_80_0_0_9c2960ab8281ad7b1838c56d5ed7ebe4.jpg
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения Молдовы продлили до 15 марта 2022 года. Решение было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в четверг, текст документа кабмин обнародовал 14 января. Как говорится в решении комиссии, за последнюю неделю количество новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 77%. При этом уровень вакцинации населения против коронавируса остается значительно ниже необходимых 70%. По данным комиссии, в стране также был обнаружен новый для Молдовы штамм "омикрон", этот вариант коронавируса составил 10% от общего количества проб, отправленных на анализ, остальные образцы были штаммом "дельта". Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.
https://ru.sputnik.md/20220113/kishinev-gotovyatsya-novoy-volne-covid-19-47991396.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0c/32000737_0:0:2655:1992_1920x0_80_0_0_713e4ccbd155b6fad74e777deb2d22ab.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, продление, молдова, минздрав, здравоохранение, чп
ЧП в здравоохранении в Молдове продлили
11:03 14.01.2022 (обновлено: 11:30 14.01.2022)
Молдавские власти приняли решение продлить ЧП в здравоохранении до весны.
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения Молдовы продлили до 15 марта 2022 года. Решение было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в четверг, текст документа кабмин обнародовал 14 января.
Как говорится в решении комиссии, за последнюю неделю количество новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 77%. При этом уровень вакцинации населения против коронавируса остается значительно ниже необходимых 70%.
По данным комиссии, в стране также был обнаружен новый для Молдовы штамм "омикрон", этот вариант коронавируса составил 10% от общего количества проб, отправленных на анализ, остальные образцы были штаммом "дельта".
Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.
Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.