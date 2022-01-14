Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220114/chp-zdravookhranenii-moldova-prodlili-48012019.html
ЧП в здравоохранении в Молдове продлили
ЧП в здравоохранении в Молдове продлили
Молдавские власти приняли решение продлить ЧП в здравоохранении до весны.
2022-01-14T11:03+0200
2022-01-14T11:30+0200
коронавирус
в молдове
продление
молдова
минздрав
здравоохранение
чп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0c/32000737_0:211:2331:1522_1920x0_80_0_0_9c2960ab8281ad7b1838c56d5ed7ebe4.jpg
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения Молдовы продлили до 15 марта 2022 года. Решение было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в четверг, текст документа кабмин обнародовал 14 января. Как говорится в решении комиссии, за последнюю неделю количество новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 77%. При этом уровень вакцинации населения против коронавируса остается значительно ниже необходимых 70%. По данным комиссии, в стране также был обнаружен новый для Молдовы штамм "омикрон", этот вариант коронавируса составил 10% от общего количества проб, отправленных на анализ, остальные образцы были штаммом "дельта". Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.
https://ru.sputnik.md/20220113/kishinev-gotovyatsya-novoy-volne-covid-19-47991396.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0c/32000737_0:0:2655:1992_1920x0_80_0_0_713e4ccbd155b6fad74e777deb2d22ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, продление, молдова, минздрав, здравоохранение, чп

ЧП в здравоохранении в Молдове продлили

11:03 14.01.2022 (обновлено: 11:30 14.01.2022)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ № 52
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 52 - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские власти приняли решение продлить ЧП в здравоохранении до весны.
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения Молдовы продлили до 15 марта 2022 года. Решение было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в четверг, текст документа кабмин обнародовал 14 января.
Как говорится в решении комиссии, за последнюю неделю количество новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 77%. При этом уровень вакцинации населения против коронавируса остается значительно ниже необходимых 70%.
По данным комиссии, в стране также был обнаружен новый для Молдовы штамм "омикрон", этот вариант коронавируса составил 10% от общего количества проб, отправленных на анализ, остальные образцы были штаммом "дельта".
Ambulanța - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
Коронавирус
В Кишиневе готовятся к новой волне COVID-19: что происходит в больницах
Вчера, 15:25
Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.
Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:52Бензин подорожал до 22 леев: НАРЭ публикует цены на топливо на выходные
11:32Португалия с 14 января отменяет ряд введенных из-за COVID ограничений
11:03ЧП в здравоохранении в Молдове продлили
11:01Фигуристы России заняли весь пьедестал на ЧЕ в парном катании
10:50Спасатели в Молдове потушили горящее поле: огонь мог перекинуться на жилые дома
10:32Внезапная проверка войск Восточного округа проводится в России
10:01Где в Кишиневе 14 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:30Раду Албот вышел в основную сетку Australian Open
09:00Глава АО "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы
08:30Есть ли выход из тупика отношений России и НАТО
08:00Токарчук: в Молдове скоро будет по 15 000 заражений COVID в день
07:30Эксперты рассказали, что будет с экспортом яблок из Молдовы в январе
07:00Самый точный прогноз погоды: когда наступит потепление
00:01Погодные рекорды Молдовы 14 января
ВчераПервый полет нового ракетоносца Ту-160М2: большой привет Вашингтону и Брюсселю
ВчераКак восстанавливают Алма-Ату после прошедших в городе беспорядков
ВчераНа границе Молдовы изъяли 4 скрипки: на одной из них – надпись Stradivarius
ВчераКурс валют на пятницу и выходные: доллар по 18 леев и евро на пути к 21 лею
ВчераЛавров: НАТО демонстрирует полную недоговороспособность
ВчераЧебан: можем прийти к тому, что НАРЭ ежемесячно будет утверждать тариф на газ