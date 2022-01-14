https://ru.sputnik.md/20220114/chp-zdravookhranenii-moldova-prodlili-48012019.html

ЧП в здравоохранении в Молдове продлили

ЧП в здравоохранении в Молдове продлили

Молдавские власти приняли решение продлить ЧП в здравоохранении до весны.

2022-01-14T11:03+0200

2022-01-14T11:03+0200

2022-01-14T11:30+0200

коронавирус

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здравоохранение

чп

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КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения Молдовы продлили до 15 марта 2022 года. Решение было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в четверг, текст документа кабмин обнародовал 14 января. Как говорится в решении комиссии, за последнюю неделю количество новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 77%. При этом уровень вакцинации населения против коронавируса остается значительно ниже необходимых 70%. По данным комиссии, в стране также был обнаружен новый для Молдовы штамм "омикрон", этот вариант коронавируса составил 10% от общего количества проб, отправленных на анализ, остальные образцы были штаммом "дельта". Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.

https://ru.sputnik.md/20220113/kishinev-gotovyatsya-novoy-volne-covid-19-47991396.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, продление, молдова, минздрав, здравоохранение, чп