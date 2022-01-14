https://ru.sputnik.md/20220114/covid-19-moldova-48033393.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-14T19:16+0200
2022-01-14T19:16+0200
2022-01-14T19:26+0200
коронавирус
минздрав
заболеваемость
статистика
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1858 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.В том числе зарегистрировано 52 случая "импорта" инфекции: 12 – из Румынии, шесть – из Великобритании и Украины, пять – из Германии, четыре – из Италии, по три – из России, Египта и Болгарии, по два – из Франции, Турции и Португалии, по одному – из Чехии, Ирландии, ОАЭ и Дании.За минувшие сутки проведено 12 419 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 386 905.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 95 случаев инфицирования: 21 – у врачей, 54 – у медсестер, 20 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1085 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 136 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).В то же время за сутки выздоровели 311 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 366 172.Минздрав сообщает об 11 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 427.
https://ru.sputnik.md/20220110/cheban-vlasti-kishinev-volna-koronavirus-moldova-47889577.html
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минздрав, заболеваемость, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:16 14.01.2022 (обновлено: 19:26 14.01.2022)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1858 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
В том числе зарегистрировано 52 случая "импорта" инфекции: 12 – из Румынии, шесть – из Великобритании и Украины, пять – из Германии, четыре – из Италии, по три – из России, Египта и Болгарии, по два – из Франции, Турции и Португалии, по одному – из Чехии, Ирландии, ОАЭ и Дании.
За минувшие сутки проведено 12 419 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 386 905.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 95 случаев инфицирования: 21 – у врачей, 54 – у медсестер, 20 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1085 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 136 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).
В то же время за сутки выздоровели 311 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 366 172.
Минздрав сообщает об 11 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 427.