https://ru.sputnik.md/20220114/eks-prokuror-tyurma-48035128.html
Экс-прокурор из Глодян получил два года тюрьмы за фальсификацию уголовного дела
Экс-прокурор из Глодян получил два года тюрьмы за фальсификацию уголовного дела
Бывший прокурор из Глодян осужден за злоупотребление служебным положением и подделку официальных документов.
2022-01-14T18:32+0200
2022-01-14T18:32+0200
2022-01-14T18:42+0200
тюрьма
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фальсификация
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Бывший прокурор Глодянской районной прокуратуры был осужден Дрокиевским судом и приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы за злоупотребление служебным положением и фальсификацию официальных документов. Он должен отбывать наказание в колонии полузакрытого типа, с лишением права занимать должность прокурора сроком на 10 лет.Суд постановил, что первую часть наказания в виде лишения свободы – 1 год и 1 месяц – осужденный должен отбыть в тюрьме, а остальную часть – условно с испытательным сроком 3 года.Экс-прокурора обвинили в том, что, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, имея в производстве уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, он внес заведомо ложные сведения в документы, касающиеся предъявления обвинения, допроса обвиняемого и применения к нему меры пресечения, хотя на самом деле и обвиняемый, и его защитник не участвовали в производстве, а подписи, проставленные рядом с их именами, были поддельными.Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Кишиневской апелляционной палате в течение 15 дней.
https://ru.sputnik.md/20220106/prokurory-sud-grabiteley-bank-tyurma-47820740.html
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тюрьма, в молдове, молдова, фальсификация
Экс-прокурор из Глодян получил два года тюрьмы за фальсификацию уголовного дела
18:32 14.01.2022 (обновлено: 18:42 14.01.2022)
Бывший прокурор из Глодян осужден за злоупотребление служебным положением и подделку официальных документов.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Бывший прокурор Глодянской районной прокуратуры был осужден Дрокиевским судом и приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы за злоупотребление служебным положением и фальсификацию официальных документов. Он должен отбывать наказание в колонии полузакрытого типа, с лишением права занимать должность прокурора сроком на 10 лет.
Суд постановил, что первую часть наказания в виде лишения свободы – 1 год и 1 месяц – осужденный должен отбыть в тюрьме, а остальную часть – условно с испытательным сроком 3 года.
Экс-прокурора обвинили в том, что, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, имея в производстве уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, он внес заведомо ложные сведения в документы, касающиеся предъявления обвинения, допроса обвиняемого и применения к нему меры пресечения, хотя на самом деле и обвиняемый, и его защитник не участвовали в производстве, а подписи, проставленные рядом с их именами, были поддельными.
Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Кишиневской апелляционной палате в течение 15 дней.